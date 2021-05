Gold nicht nur stabil, während der Bitcoin crasht

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Am gestrigen Handelstag erfuhr der Bitcoin (BTC/USD) einen sehr kräftigen Rückschlag, wie überdies die Tage zuvor auch schon. Währenddessen weist der Goldpreis im laufenden Handelsmonat eine stabile Performance auf. Generell zeigt sich der Bitcoin viel zu volatil, um auch nur ansatzweise eine echte Währung darzustellen. Doch warten wir die Zukunft ab.Der Goldpreis selbst konnte jedenfalls das Level von 1.785 USD mit Bravour verteidigen. Somit deuten sich weitere Zugewinne, nach dem erst erfolgten Touch der Marke von 1.865 USD, in Richtung des Niveaus von 1.920 USD im weiteren Monatsverlauf an.Aus Big-Picture-Sicht bleibt das unlängst verteidigte Level von 1.785 USD wichtig. Unterhalb davon muss von weiteren Verlusten bis mindestens 1.700 bzw. 1.677 USD ausgegangen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.