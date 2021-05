Fed erwägt Eindämmung der Geldpolitik; Goldpreis schwächelt

Der Goldpreis schwächelte am Donnerstagmorgen in Asien leicht, blieb jedoch knapp unter dem 4-Monatshoch, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve andeutete, dass man darüber debattiere, die derzeit taubenhafte Geldpolitik eventuell einzudämmen, berichtet Investing.com Die Fed veröffentlichte am Mittwoch ein Protokoll, in dem es hieß, "eine Vielzahl von Teilnehmern deutet an, dass - sollte die Wirtschaft weiterhin rapiden Fortschritt hin zu den Zielen des Ausschusses machen - es eventuell angemessen sei, in den nächsten Treffen darüber zu diskutieren, einen Plan vorzubringen, die Geschwindigkeit der Assetkäufe anzupassen."Der Dollar bewegte sich am Donnerstag dann nach unten, während die US-Staatsanleiherenditen auf ein 1-Wochenhoch stiegen. Mitglied des Board of Gouverneurs der Europäischen Zentralbank, Isabel Schnabel, meinte zudem, dass etwaige Inflationszunahme temporär seien und die Verbraucherpreise, die in vielen Ländern mittlerweile etwas gestiegen sind, 2022 stark fallen würden.© Redaktion GoldSeiten.de