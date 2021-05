Temporär oder nicht: Inflation "gut für Gold"

Edelmetallinvestoren befürchten, dass außer Kontrolle geratene Inflation die Fed dazu bringen könnte, die Zinsen rapide zu erhöhen - eine Entwicklung, die Bullion belasten würde, so berichtet MarketWatch . Laut dem Fed-Protokoll erscheint es jedoch, als würden die meisten Offiziellen die Inflation noch immer als "temporär" ansehen.Temporär oder nicht, das ist "gut für Gold", da die Erwartungen bestehen, dass der USD "im Angesicht der Inflation und weiterhin niedrigen Zinsen fallen werden muss, ohne Andeutung darauf, wann die Fed normalisierte Zinsen zulassen wird", erklärte Jeff Wright, CIO von Wolfpack Capital.Rohstoffe, die in Dollar bepreist werden, wie Gold, können invers zum Dollar gehandelt werden, da Entwicklungen des USD die Attraktivität dieser Rohstoffe für Halter anderer Währungen beeinflussen können. "Selbst nachdem wir Indikatoren deutlich höherer Inflation gesehen haben - ein Trend, der historisch bullisch für Gold war - wurde das Metall gemeinsam mit den anderen Märkten abverkauft, weil Investoren darum besorgt waren, dass die Fed in Reaktion straffen würde", meinte auch Brien Lundin von Gold Newsletter."Wir haben Gold jedoch dabei beobachten können, wie es sich von der Masse losgelöst hat und zu seiner Rolle als primäre Absicherung gegen Inflation und abgewertete Währungen zurückkehrte", fügte er an. "Das ist eine wichtige Veränderung in der Wahrnehmung gegenüber Gold, und ich denke, dass dies die ersten Phasen einer neuen Bullenmarktbewegung darstellt."© Redaktion GoldSeiten.de