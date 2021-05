COMEX-Gold: Start in den Sommer

Vor fünf Wochen schrieben wir, dass stark negative Realzinsen die Preise in den kommenden Wochen in die Höhe treiben würden, und bis jetzt hat sich diese Prognose wie erwartet bewahrheitet. Wie geht es also weiter? Das ist diese Woche das Thema.Ich denke, dass wir zunächst mit dem Link zu diesem Beitrag vom 13. April beginnen sollten. Der Preis für COMEX-Gold hatte am erwarteten Unterstützungsniveau von 1.680 Dollar einen klaren Doppelboden erreicht. Allerdings hatte sich der Preis zu diesem Zeitpunkt nur um etwa 60 Dollar erholt, und viele "Experten" forderten für die kommenden Wochen noch tiefere Tiefs. Ich war damit aus den in diesem Beitrag erläuterten Gründen absolut nicht einverstanden.Kurz gesagt, der Verbraucherpreisindex für März war auf +2,60% gestiegen und bei einem Zinssatz für 10-Jahresstaatsanleihen von 1,65% war der inflationsbereinigte oder "reale" Zinssatz plötzlich auf -0,95% gefallen. Dies war bemerkenswert, denn das letzte Mal, dass die Realzinsen in der Nähe von -1,00% lagen, war im August 2020. Und zu welchem Kurs wurde COMEX-Gold damals gehandelt? Allzeithochs in der Nähe von 2.100 Dollar. Dies schuf eine offensichtliche Marktineffizienz, die bald ausgenutzt und korrigiert werden würde. Was Sie in den fünf Wochen seitdem gesehen haben, ist eine Schließung dieser Lücke.Allerdings sind die realen Zinssätze nur noch tiefer in den negativen Bereich gerutscht, da der in der letzten Woche veröffentlichte Verbraucherpreisindex für April eine annualisierte Inflationsrate von +4,2% zeigte. Bei einer Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe, die immer noch bei 1,65% liegt, bedeutet dies eine inflationsbereinigte Rendite von -2,55%! Das Bewusstsein dafür sickert langsam in die allgemeine Investmentwelt, aber es scheint, dass viele immer noch von dem "vorübergehenden" Unsinn des Vorsitzenden Powell verzaubert sind.Realrenditen werden wieder negativer, auch wenn die nominalen Renditen der 10-Jahresstaatsanleihe in einer gewissen Spanne bleiben. Und vielleicht sollte ich hier aufhören, um zwei Dinge über dieses " vorübergehende" Zeug zu erklären.1. Die knüppelharte Verwendung von " vorübergehend" ist nur Powells erster Vorstoß in Sachen Renditekurvenkontrolle. Er versucht, Anleiheinvestoren davon zu überzeugen, weiterhin US-Schulden mit einer Rendite von weniger als 2,0% zu kaufen, indem er ihnen versichert, dass die Inflation nicht auf dem aktuellen Niveau bleiben wird.2. Die Inflation, die Sie sehen, ist NICHT vorübergehend. Die USA erleben derzeit BEIDE Inflationstreiber. Und welche sind das? Die " Kostendruck"-Inflation durch steigende Inputkosten wie Kupfer, Holz, Zucker, Mais, Sojabohnen, etc. Aber auch die " Nachfragesog"-Inflation, bei der staatliche Transferzahlungen und höhere Löhne dazu führen, dass zu viele Dollar für zu wenige Waren ausgegeben werden.Die Realzinsen werden also negativ bleiben und sich in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr ins Negative bewegen. Das lässt physisches Gold (und Silber) im Vergleich zu den traditionellen Fundamentalinvestitionen in US-Schulden extrem attraktiv erscheinen. Höhere Nachfrage bedeutet höhere Preise, sogar in der Höhle der Diebe und Schlangen, a.k.a. die COMEX. Aber Gold macht auch eine Bewegung im Chart, den wir bei TF Metals Report seit Mitte April beobachten. Und was ist das? Damals, am 15. April, und mit einem Preis von 1.755 Dollar, brach der COMEX-Goldpreis nach oben und durch seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt. War das eine große Sache? JA! Und warum?Der Chart unten ist das, was wir an diesem Tag eingefangen haben. Das Jahr 2019 war eine starke Fortsetzung des Bullenmarktes für Gold, der im November 2018 begann, als die nominalen und realen (da ist dieser Begriff wieder) Zinssätze ihren Höhepunkt erreichten und die Fed gezwungen war, ihre Politik zu ändern und sich in Richtung Lockerung zu bewegen. Zweimal im Jahr 2019 brach der Preis für COMEX-Gold unter seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und bewegte sich dann in einer sogenannten "Bullenflaggen-Konsolidierung" seitwärts und abwärts. Wie Sie unten sehen können, endeten beide dieser Konsolidierungen nach etwa 90 Tagen und dann begann der Preis wieder nach oben zu tendieren.Wenn Sie genau hinsehen, betrug die erste Rally nach der Flagge etwa 19% in 90 Tagen und die zweite etwa 13% in 80 Tagen. Also fragte ich die TFMR-Mitglieder... Da wir uns immer noch in einem Bullenmarkt befinden, und da es klar ist, dass wir gerade eine weitere Bullenflaggen-Konsolidierung mit dem doppelten Boden im März beendet haben, warum sollten wir jetzt nicht eine Rally bis in den Frühsommer erwarten? Und wenn der Goldpreis an der COMEX von 1.750 Dollar am 15. April in den nächsten 80-90 Tagen um 15% steigen würde, wo würde er dann liegen? Daher lautet unser Ziel seither 2.000 Dollar bis Anfang Juli.Als Nächstes könnten Sie bemerken, dass wir zu diesem Zeitpunkt, am Dienstag, den 18. Mai, etwa 40% des Zeitrahmens durchlaufen haben und der Preis etwa 45% von unserem Ziel entfernt ist. Was kommt als Nächstes, das den Preis auf unser Frühsommerziel treiben wird? Mehr Inflation und ein FOMC im Juni, der KEINE Diskussion über ein "QE-Taper" oder eine Leitzinserhöhung haben wird. Stattdessen werden Sie von dieser kleinen Schönheit hören, die am späten letzten Freitag veröffentlicht wurde und von der globalen Investmentgemeinschaft weitgehend unbemerkt blieb.Und was ist das? Denken Sie daran, dass die "vorübergehende Inflation" einfach Powells erster Schritt zur Kontrolle der Renditekurve ist. Schritt Nummer zwei ist eine Anpassung des aktuellen QE-Programms, bei dem die Fed mehr längerfristige Laufzeiten kauft. Dieser Schritt wird den derzeitigen Verdrängungsdruck auf die kurzfristigen Zinssätze verringern und gleichzeitig eine gewisse Kaufunterstützung für längere Zinssätze bieten. Und das ist genau das, was die Fed letzten Freitag angekündigt hat! Hier also ein weiterer [news479506=]Link[/news]. Dieser wurde am 19. Januar gepostet, und es scheint wirklich ziemlich gut zu funktionieren.Fassen wir also all das zusammen...1. Die Inflation wieder bleiben und höher steigen.2. Indem die Fed die langfristigen Zinsen unter 1,75% hält, fördert sie stark negative Realzinsen.3. Die Grafik deutet auf eine weitere Preisrallye von mindestens 100 Dollar in den nächsten sechs oder sieben Wochen hin.Und schließlich spielt sich alles so ab, wie wir es bereits im Januar prognostiziert haben. Die Bewegung zurück zu 2.000 Dollar wird nicht die Hochs des Jahres sein. Der Preis könnte dort für ein paar Wochen eine Pause einlegen und sich dann wieder konsolidieren, denn so funktionieren die Märkte nun einmal. Im August und dann im 4. Quartal wird sich der Preis jedoch wieder erholen und die Ziele, die wir im Januar festgelegt haben, werden in Sichtweite kommen.Was bedeutet das für Sie? Jetzt ist nicht die Zeit, auf einen Preisrückgang zu warten, um physisches Metall zu kaufen. Ich warte auch nicht auf einen Kursrückgang, um meine Minenaktien aufzustocken. Alle unsere Prognosen und Ziele für 2021 sind nach wie vor gültig, und ich erwarte, dass sie in den kommenden Monaten realisiert werden.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 19. Mai 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.