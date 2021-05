USA: Produktion der Goldminen per Ende Februar 2021

USGS, das US Geological Survey , veröffentlichte kürzlich die aktuellen Produktionszahlen der Goldminen innerhalb der USA per Ende Februar 2021. Diesen Daten zufolge ergab sich verglichen zum Vormonat eine Abnahme um 5%.Insgesamt produzierte man im Februar 15.800 Kilogramm Gold, 85 weniger als noch im Februar 2020. Die durchschnittliche Tagesproduktion der US-amerikanischen Goldminen belief sich laut Angaben auf 566 Kilogramm pro Tag; im Januar waren es 538 Kilogramm am Tag.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Goldpreis betrug für Februar 2021 1.811,58 Dollar je Feinunze, 60 Dollar je Unze weniger als noch im Januar 2021.© Redaktion GoldSeiten.de