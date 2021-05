McClellan: Fehlende ETF-Zuflüsse ein bullisches Signal für Gold

Wenn der Goldpreis steigt, vor allem nach einem Rückschlag, fließt üblicherweise frisches Geld in die börsennotierten Fonds (ETFs), die das gelbe Edelmetall verfolgen. Doch nicht diesmal, so das Nachrichtenportal Chief Investment Officer . Der Newsletter McClellan Market Report fand heraus, dass die zwei größten derartigen Fonds, der SPDR Gold Shares und der iShares Gold Trust, keine Investorzuflüsse verzeichnen.Die Analyse schlussfolgert, dass dies ein bullisches Signal für Bullion ist. Historisch profitierte Gold von wirtschaftlichen Turbulenzen. "Das bedeutet, dass der Anstieg des Goldpreises die Wahrnehmung der Öffentlichkeit noch nicht erreicht hat", schrieb Tom McClellan, Chief des Newsletters. "Und das deutet an, dass die Goldpreisrally noch nicht fertig ist."Was die zwei Gold-ETFs angeht, so erklärte er, dass Investoren üblicherweise Geld investieren und zurückziehen, wie der Goldpreis steigt und fällt. "Der echte Spaß beginnt, wenn die Investoren diesem Muster nicht folgen." Die verzögerte Reaktion der Investoren gegenüber Gold sei paradox, doch ein Grund für Optimismus. "Das bedeutet, dass die Masse der Goldpreiserholung noch kein Vertrauen schenkt. Sie glauben noch nicht daran."© Redaktion GoldSeiten.de