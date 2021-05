Palladium - Kaufsignal trotz Korrektur möglich

Palladium konnte nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 2.875 USD Ende April kurzzeitig weiter Boden gutmachen und bis auf die neue Höchstmarke bei 3.017 USD steigen. Allerdings drehte sich der Wert an dieser Stelle nach Süden ein und fiel zunächst wieder unter die 2.875 USD-Marke zurück. Einer kurzen Erholung folgte in dieser Woche der nächste Rücksetzer, der Palladium jetzt deutlich unter 2.875 USD und an den Bereich der Unterstützung bei 2.780 USD drückt.Noch handelt es sich bei der laufenden Gegenbewegung um eine technische Korrektur auf sehr hohem Niveau, die jederzeit wieder in einen Kaufimpuls münden kann. Genauer gesagt wäre dies aktuell schon bei einem Anstieg über 2.875 USD der Fall und eine Kaufwelle könnte direkt an das Rekordhoch bei 3.017 USD und das Kursziel bei 3.050 USD führen. Sollte Palladium auch über diese Marke steigen, könnte eine Rally bis 3.175 und 3.200 USD folgen.Allerdings wäre ein Bruch der Unterstützung bei 2.780 USD jetzt eher problematisch, da dies für Abgaben bis 2.735 USD sorgen kann, ehe der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Darunter käme es zu einem Rückfall in den kurzen Seitwärtsmarkt vom März und damit zu Verlusten bis 2.639 USD und darunter auf 2.540 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG