Ark Invest: Massive Deflation wird mit Rückgang der Rohstoffpreise zum Problem

Während viele Marktteilnehmer eine galoppierende Inflation fürchten, so meint Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, dass eine "massive Deflation" ein Problem werden würde, wenn die Rohstoffpreise fallen, berichtet Kitco News . "Wir bereiten uns auf eine massive Deflationszeitspanne vor", so Wood."In einer V-förmigen Erholung liegen die Unternehmen weit hinter den Verbrauchern zurück. Verbraucher kauften all diese Waren. Das ist alles, was sie tun konnten, da sie zu Hause festsaßen. Sie kauften kurz- und langlebige Waren, die geliefert werden konnten." Unternehmen erwarteten diese Art Nachfrage während der Pandemie nicht. In Reaktion darauf verdoppelten, verdreifachten oder sogar vervierfachten sich Aufträge, meint Wood."Nun da die Impfstoffe hier sind, gehen Verbraucher von Waren zu Dienstleistungen über,", erklärt Wood. Man solle nur einmal Holz und Kupfer betrachten. "Holz korrigierte vor kurzem um 30%. Das ist erst der Anfang. Kupfer fängt nun an, zu korrigieren. Und ich denke, dass diese Rohstoffkrise zu schnell zu weit ging, sodass Unternehmen nun Panik haben."Das könnte zu Deflation führen, wenn sich Unternehmen entschließen, ihre verdreifachten Aufträge zu canceln. "Das ist nicht nur eine zyklische Deflation. Wir erwarteten nicht, dass sie jetzt beginnt. Wir erwarteten sie im späteren Verlauf des Jahres. Doch es macht Sinn. Diese verdoppelten und verdreifachten Aufträge werden gecancelt. Die Preise waren zu hoch. Und wir werden wahrscheinlich einen Rückgang der Rohstoffpreise verzeichnen", meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de