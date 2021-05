Golden Star Resources Ltd. sucht Stabilisierung und mehr

Quelle Charts: StockCharts.com

Das kanadische Minenunternehmen Golden Star Resources Ltd. hatten wir zuletzt im November 2020 - konkret am 23.11 . - hier an dieser Stelle gecovert. Damals schien bereits etwas Dynamik zu fehlen und tatsächlich orientierte sich der Kurs gen Süden. Obgleich, trotz des später einsetzenden Rutschs vom Februar 2021, größeres Ungemach im weiteren Verlauf ausblieb. Seither sucht die Aktie ihre Stabilisierung und könnte in Kürze tatsächlich aufdrehen. Mehr dazu schauen wir uns in dem nachfolgenden Fazit an.Die Marke von 3,00 USD stütze im März-Verlauf die Aktie und führte schließlich im April zu neuen Reaktionshochs. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 3,89 USD) wurde hierbei zwar noch verfehlt, jedoch die Aussichten für einen möglichen Anstieg darüber keineswegs schlecht erscheinen. Kann sich die Aktie daher über dem zuletzt markierten Tief von 3,22 USD halten, sollte wieder aufkommende Nachfrage für einen Anstieg über 3,71 USD sorgen können.Oberhalb von 3,90 bzw. der runden Marke von 4,00 USD je Anteilsschein erlauben sich dann sogar wieder Zugewinne bis 4,65 USD bzw. bis hin zur runden Marke von 5,00 USD. Generell würden Notierungen über der Marke von 5,00 USD per Monatsschlusskurs die mittel- bis langfristigen Aussichten der Aktie generell positiv beflügeln, sodass man wieder in Richtung zweistelliger Kursniveaus (long-term) blicken könnte.All dies wird allerdings hinfällig, sofern einerseits das zuletzt ausgebildete Zwischentief bei 3,22 USD unterboten wird und andererseits - noch wesentlich entscheidender - die Marke von 3,00 USD unterschritten werden sollte. Ein Abtauchen unter das 2,93 USD dürfte hierbei weitere Verkäufer aktivieren. Die Konsequenz wären unweigerliche Verluste bis zum nächsten Unterstützungslevel im Bereich von 2,45 bis 2,55 USD. Bei weiter anhaltendem Verkaufsdruck und einem Einbruch unter 2,40 USD, wären sogar zusätzliche Abgaben bis 2,20 bzw. 2,15 USD einzukalkulieren.Die Aktie befindet sich in einer Art Lauerstellung. Verbleibt der Kurs daher über 3,22 USD, könnte sich mit einem Anstieg über 3,90 USD weiteres Potenzial bis über die runde 4,00 USD-Marke hinaus entfalten. Als nächstes Kursziel wäre dann der Bereich von 4,45 USD bis 4,65 USD für die Bullen interessant.Noch ist nichts entschieden. Dementsprechend können auch die Bären noch auf ihren Zuschlag hoffen. Rücksetzer unter 3,22 USD sollten dabei weitere Verluste bis zur 3,00 USD-Marke initiieren können. Fällt die Aktie auch noch darunter zurück, wäre bei Notierungen unterhalb von 2,93 USD mit Kursverlusten bis mindestens 2,50 USD zu rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.