Goldminenaktien (HUI) - Wann werden die 400 Punkte erreicht?

Im Schlepptau eines anziehenden Goldpreises nimmt auch der Sektor der Goldminenaktien immer weiter an Fahrt auf. Im laufenden Börsenmonat steht der Leitindex NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) bereits 16 Prozent im Plus. Seit dem Jahrestief Mitte Februar summiert sich der Gewinn sogar auf 29 Prozent. Wann könnte vor diesem Hintergrund und bei dieser Dynamik die Marke von 400 Punkte erreicht werden?In der letzten Analyse vom 22. März "Goldminenaktien (HUI) - Eine gute und eine schlechte Nachricht!" sah der HUI-Index schon konstruktiv bullisch aus. Der erfolgte Pullback auf der grünen mittelfristigen Unterstützungslinie im Bereich von ca. 250 Punkten versprach für den weiteren Verlauf deutlich mehr an Potenzial von 300 bis hin zu sogar 400 Punkten.Das erste Kursziel wurde Anfang Mai erreicht und übertroffen. Das bisherige Verlaufshoch liegt bei 327,45 Punkten, das am 19. Mai generiert wurde und zeitgleich dem höchsten Kursstand seit Mitte September 2020 entspricht. Zuvor, Mitte April etwa, wurde die besagte bullische Flagge nach oben verlassen. Der HUI hat spätestens zu diesem Zeitpunkt die 7-monatige Konsolidierung hinter sich gelassen!Der weitere Tendenz ist damit soweit klar. Entsprechend des charttechnischen großen Bildes auf Monatsebene hat der HUI noch etwa weitere 25 Prozent Aufwärtspotenzial. Bei eben ca. 400 Punkte deutet sich allerdings schon heute an, dass dort die Rallybewegung voraussichtlich und abrupt enden und in eine größere Abwärtsbewegung münden wird. Zu stark ist der dortige Widerstand, der Teil eines riesigen steigenden Keils ist!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.