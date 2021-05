Fed beschwichtigt; Goldpreis bleibt hoch

Der Goldpreis verzeichnete am Dienstagmorgen in Asien leichten Rückgang, blieb jedoch nahe seines höchsten Niveaus der letzten vier Monate, während sich Investoren mit Kommentaren von Offiziellen der Federal Reserve auseinandersetzen, die dazu gedacht waren, Inflationssorgen zu beschwichtigen, berichtet Investing.com Fed-Gouverneur Lael Brainard, Präsident der Atlanta Fed Raphael Bostic und Präsident der St. Louis Fed James Bullard erklärten, dass ein Preisanstieg aufgrund Engpässe und Angebotsknappheit nicht überraschend sei. Sie bekräftigten jedoch erneut, dass etwaige Preiszunahmen nur temporär sein würden. Bullard fügte an, dass er 2021 und 2022 eine Inflation über 2% erwarte."Die Fed unterstützt weiterhin den Gedanken, dass die Inflation in den USA temporär sein wird und das reicht aus, um das kurzfristige bullische Momentum für Gold aufrechtzuerhalten... Gold steht weiterhin einem Widerstand des 1.900-Dollar-Niveaus gegenüber; sollte sich der Dollar also über die nächsten Tage stabilisieren, könnte Bullion neutral bleiben", so Edward Moya von Oanda Corp.© Redaktion GoldSeiten.de