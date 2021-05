Zijin Mining mit starker Performance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. enttäuscht im Hinblick zur letzten Einschätzung vom 18. März nicht. Vielmehr wurde das anvisierte Kursziel von 1,60 EUR je Anteilsschein nahezu punktuell getroffen und gleichsam die obere Kanallinie des Aufwärtstrendkanals touchiert. Seither wird ersichtlich, dass die Käufer exakt an dieser Trendlinie hadern.Oberhalb der runden 1,00 EUR-Marke bleibt die Lage grundsätzlich bullisch ausgerichtet, sodass temporäre Rücksetzer durchaus als Chance verstanden werden können. Mittelfristig sind daher wieder Niveaus von 1,60 EUR zu erwarten, bevor im Nachgang weiteres Potenzial in Richtung der Marke von 2,00 EUR freigesetzt werden könnte.Ein Rückgang unter die 1,00 EUR-Marke könnte hingegen größere Verluste nach sich ziehen. Dementsprechend sind Abgaben bis zum tieferliegenden Unterstützungsniveau bis 0,70 EUR hierbei keineswegs abwegig.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.