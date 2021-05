Goldpreis wartet auf Daten; möglicher Rückzug in Sicht?

Investoren warten diese Woche darauf, ob Sprecher der Fed weiterhin bei ihrer geduldigen Politik bleiben werden, berichtet CNBC . Ebenfalls warten sie auf Daten, einschließlich des US-BIPs, Arbeitslosenmeldungen und andere wichtige Handelszahlen."Wenn (die Daten) deutlich besser als erwartet ausfallen, dann könnte das womöglich bearisch für Gold sein, weil eine Einschränkung des Fed-Anleihekaufprogramms dann eher früher als später wahrscheinlich erscheint", so Bob Haberkorn von RJO Futures. Sollten die Daten schlimmer als erwartet ausfallen, fügte er hinzu, könnte sich Gold jedoch recht schnell nördlich der 1.900 Dollar bewegen."Der Goldpreis ist auf diesen Niveaus sehr stark. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, um Investoren Angst einzujagen und dazu zu bringen, Gold zu kaufen, doch in Europa, den USA und Kanada haben wir außerdem eine Situation, in der Impfstoffe einen positiven Effekt haben", erklärte Jeffrey Christian, Managing Partner von CPM Group. "Die Wirtschaften öffnen wieder und die Wirtschaftsaktivität ist stark... Vielleicht könnte sich der Goldpreis etwas zurückziehen."© Redaktion GoldSeiten.de