TS Lombard: Kryptowährungen "blasenhaft", Gold ein besserer Inflationsschutz

Kryptowährungen erscheinen "blasenhaft" und zeigten derzeit klassische Anzeichen für eine spekulative Manie, so ein Recherchebericht von TS Lombard laut Markets Insider . Das Unternehmen zeigte deutliche Parallelen zwischen vorherigen Finanzblasen und Kryptowährungen auf."Wenn ein großer Teil des Preisanstiegs spekulativ ist, dann könnte sich das umkehren, wenn die finanziellen Unterstützungen auslaufen und die Leute ins Büro zurückkehren", so der Bericht. "In Sachen Diversifikation ist nicht klar, ob Kryptowährungen die "absichernden" Charakteristika liefern werden, die Investoren suchen.""Soweit Investoren um mittelfristige Inflationsrisiken besorgt sind, sollten sie sich gegen diese Bedrohung wahrscheinlich mit traditionellen Wertanlagen wie Gold und anderen Untersektoren des Aktienmarkts absichern, anstatt in volatile Kryptoassets zu investieren", hieß es im Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de