Hyperion Metals Ltd. steigert Landbesitz auf Projekt Titan um 55%

- Hyperion hat seinen Landbesitz auf dem Projekt Titan um 2.114 Acres auf 5.964 Acres vergrößert, was ein Anstieg des Landbesitzes um 55% in einer Provinz, die reich an kritischen Mineralien ist, bedeutet.- Die Bohrungen bis zum heutigen Tag haben eine durchgängige, mächtige, hochgradige Mineralisierung bestätigt, die kritische Minerale enthält, darunter Titan, Zirkon, Seltene Erden und Kieselsäure über eine Streichlänge von ~3,6km.- Das große und zusammenhängende, zentrale Landpaket des Unternehmens war der Fokus der Bohrprogramme der Phasen 1-3, wobei in den nächsten Monaten eine erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt abgeschlossen werden soll.- Die erste Mineralressourcenschätzung wird die Grundlage für die kürzlich begonnene Scoping-Studie für das Projekt Titan sein, die im 3. Quartal 2021 geliefert werden soll.- Ein großer Teil des neuen Landbesitzes deckt ein Gebiet ab, das sich bei historischen Bohrungen durch Unternehmen wie DuPont und Altair International als äußerst aussichtsreich für kritische Mineralien und mineralhaltige Sande gezeigt hat.- Das Unternehmen hat Bohranlagen in dieses Gebiet gebracht und wird in den kommenden Wochen Bohrungen und metallurgische Testarbeiten durchführen.25. Mai 2021 - Hyperion Metals Limited (ASX: HYM) (Hyperion oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligungen an Gebieten mit Titan, Zirkon, Seltenerdmineralen und kieselsäurereichen Mineralsanden auf seinem Projekt Titan im Westen von Tennessee, USA, auf 5.964 Acres gesteigert hat. Das ist ein 55-prozentiger Anstieg der Landbeteiligung mit dem Potenzial, eine der größten Quellen für kritische Mineralien der USA zu sein.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58562/Hyperion_210525_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lage des Projekts Titan mit Hyperions neuen LandbeteiligungenDas zusätzliche Land wurde durch Optionsvereinbarungen gesichert, die mit regionalen Landbesitzern auf dem Projektgebiet Titan zu den im Wesentlichen gleichen Konditionen wie die bestehenden Optionsvereinbarungen des Unternehmens unterzeichnet wurden.Das Unternehmen hat bereits Bohrungen von 5.131 Metern abgeschlossen, die 129 Bohrlöcher aus den Bohrprogrammen der Phasen 1-3 von Ende 2020 bis Anfang 2021 umfassen. Diese bestätigten eine gleichbleibende, mächtige, hochgradige Mineralisierung mit kritischen Mineralien über eine Streichlänge von ~3,6km auf dem zentralen Konzessionsgebiet. Die Ergebnisse dieser Bohrungen sollen in den kommenden Monaten zu einer ersten Mineralressourcenschätzung führen.Die erste Mineralressourcenschätzung wird die Grundlage für die kürzlich begonnene Scoping-Studie des Projekts bilden, die im 3. Quartal 2021 geliefert werden soll. Die Scoping-Studie ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Projekts Titan zu einer der für kritische Mineralien möglicherweise wichtigsten Provinzen in den USA. Die Scoping-Studie wird wichtige physikalische und wirtschaftliche Kennzahlen und die wesentlichen Entwicklungsfristen darlegen.Außerdem hat das Unternehmen vor Kurzem metallurgische Testarbeiten abgeschlossen, um zu bestätigen, dass das Projekt Titan für Standard-Verarbeitungstechniken geeignet ist und Produkte für potenzielle Kunden und Verhandlungen mit strategischen Partnern herstellen kann. Außerdem fanden weitere analytische Testarbeitsprogramme, wie metallurgische Tests von sehr wertvollen seltenerdenhaltigen Mineralien, und anschließende Testarbeiten zur Produktion von Titanpulvern statt. Die Analysedaten der Endprodukte werden im 2. Quartal 2021 erwartet und werden die Daten hinsichtlich der Zusammensetzung des Schwermineralkonzentrats für eine erste Mineralressourcenschätzung und die Entwicklung des Fließschemas für die Scoping-Studie für das Projekt Titan ergänzen.Wir freuen uns sehr, ein so großes Gebiet mit zusätzlichem Land gesichert zu haben, das unsere sowieso schon bedeutende Landposition ergänzt. Wir freuen uns darauf, die Arbeiten mit der lokalen Gemeinde im Westen von Tennessee weiterzuführen und eine starke regionale Präsenz in der Region aufzubauen. Besonders aufregend an diesem Neuerwerb ist, dass historische Bohrungen von Parteien wie DuPont und Altair International ergeben haben, dass dieses Gebiet einen äußerst vielversprechenden mineralreichen Kern enthält. Wir freuen uns auf die erste Ressourcenschätzung und die anschließende Scoping-Studie des Projekts Titan, die die Bedeutung von nachhaltigen, im Inland abgebauten kritischen Mineralen für die fortschrittlichen US-Industrien, wie Luft- und Raumfahrt, E-Fahrzeuge, Verteidigung und erneuerbare Energien betonen wird.Diese Pressemitteilung wurde vom CEO & Managing Director zur Veröffentlichung genehmigt.Die Mission von Hyperion besteht darin, der führende Entwickler von CO2-freien, nachhaltigen, kritischen Materiallieferketten für moderne amerikanische Industrien zu sein, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck.Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Titan, das ungefähr 6.000 Acres an Konzessionsgebieten mit Titan, Seltenerdmetallen, Quarzsand und zirkonreichen Mineralsanden im US-Bundesstaat Tennessee umfasst. Das Projekt Titan befindet sich in einer strategisch günstigen Lage im Südosten der USA, mit einer kostengünstigen Straßen-, Eisenbahn- und Wasserlogistik, die es mit erstklassigen Fertigungsindustrien verbindet.Hyperion hat sich eine Option auf die exklusive Lizenz zur Herstellung von CO2-armem Titanmetall mittels der bahnbrechenden HAMR-Technologie gesichert. HAMR wurde von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit staatlicher Finanzierung durch ARPA-E erfunden. Die HAMR-Technologie hat das Potenzial nachgewiesen, Titanpulver mit geringer bis keiner CO2-Intensität, einem deutlich geringeren Energieverbrauch, deutlich niedrigeren Kosten und mit Produktqualitäten zu produzieren, die die aktuellen Industriestandards übertreffen.Hyperion hat eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Partnerschaft mit Energy Fuels unterzeichnet, die den Aufbau einer ganzheitlichen, gesamtamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmetalle anpeilt. Im Rahmen der Absichtserklärung wird die potenzielle Lieferung von Seltenerdmetallen vom Projekt Titan von Hyperion an Energy Fuels zur wertsteigernden Verarbeitung in der Mühle White Mesa von Energy Fuels bewertet werden. Seltenerdmetalle werden als kritische Materialien für die Herstellung von Magneten, die für Windturbinen, Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und militärische Anwendungen unverzichtbar sind, überaus geschätzt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58562/Hyperion_210525_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Produzenten von Titanbarren und große Fertigungsanlagen für die Luft- und Raumfahrt der USA 