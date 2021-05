Ausgold Ltd.: Neue Präsentation - Region um Chalice

Ausgold heute mit der Veröffentlichung einer neuen Präsentation: Link Wie wir alle wissen, besitzt Ausgold Ltd. das >1,5 Millionen Unzen Goldprojekt in Westaustralien. Doch ich denke das Unternehmen wollte heute dezent darauf hinweisen, dass das Gebiet ebenfalls in der Region von Chalice Mining (ASX: CHN) liegt, sowie nahe einem Projekt von DevEx (ASX: DEV). Zudem grenzen die Gebiete an die großen Flächen von Anglo American an, die sich dort auf eingenistet haben:Gestern kam es nämlich in der Region zu weiteren spannenden Meldungen. Caspin (ASX: CPN) gab bekannt, dass man bei den Bohrungen auf Sulfide gestoßen ist: Link Mehrere Abschnitte zeigten Spuren von Sulfiden und in einem 20cm dicken Abschnitt wurden massive Sulfide festgestellt.Diese Sichtprüfungen reichten schon aus, um die Aktie in den vergangenen zwei Tagen von unter 0,90 AUD auf nun 2,20 AUD nach oben zu katapultieren.Indirekt profitieren wir als Chalice Aktionäre davon, da Chalice 6 Millionen Aktien an der Firma hält:Der Börsenwert liegt nun, nach dem Anstieg, bei rund 145 Millionen AUD. Die Auswertungen der Bohrungen liegen noch nicht vor, doch der Markt spekuliert hier auf einen möglichen Fund wie bei Chalice.DevEx, auch ein Unternehmen aus dem Chalice-Stall, mit Tim Goyder als Chairman, stieg am Montag um 40% nach oben und dies ohne Meldung. Jedoch hat DevEx ein Projekt, das an Caspin´s Gebiet angrenzt. Die Aktie wurde daraufhin vom Handel ausgesetzt:Es deutet sich an, dass die Region um den Fund von Chalice gerade zum sehr heißen Spekulationsfeld für die australischen Anleger wird. Man kann hier sicherlich mitspielen, doch entsprechend aufmerksam muss man dann auch sein! Noch ist kein weiterer Fund "sicher" bestätigt, doch es gibt gute Ansätze.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.