Greenland Resources Inc. stellt Updates bereit

TORONTO, 25. Mai 2021 - Greenland Resources Inc. freut sich,Ihnen ein Updatezu den folgenden Entwicklungen zur Verfügung zu stellen: Das bevorstehende Umwelt- und Ingenieursfeldprogramm für den Sommer; Marktausblick für Molybdän, Fortschritt bei Ausbeutellizenzen und weitere Unternehmensinitiativen, einschließlich Marketing und Fortschritt beim Verkauf der Tochtergesellschaft Copenhagen Minerals IncDas Unternehmen hat bei den Behörden in Grönland einen Antrag auf Durchführung von Feldarbeiten am Projekt Malmbjerg Molybdenum in Ost-Zentralgrönland im August 2021 sowie auf Freistellung im Rahmen der aktuellen COVID-19-Quarantäneregeln eingereicht, um den Standortbesuch zu erleichtern. Ein Hubschrauber mit Air Greenland sowie ein Schiff für bis zu 15 Personen ist für den gesamten Monat August gesichert. Das Unternehmen hat in den Bereichen Logistik und Arbeitsumfang mit den verschiedenen Beratern zusammengearbeitet.Die Umweltarbeit, die Teil der Anforderungen für den Erhalt einer Nutzungslizenz ist, wird von den dänischen Teams von Golder A/S und COWI A/S sowie von den Greenlandic Consultants von Inuplan durchgeführt. Die Umweltaktivitäten umfassen insgesamt: i) eine botanische Umfrage, die die Sammlung von Lichen aus einer Reihe von Transsorten umfasst; ii) eine Meeresuntersuchung, die eine hydroakustische Untersuchung zur Bathymetrie und eine intertidale Untersuchung mit Sammlung von Modelliernadeln, blauen Muscheln, Wasservegetation und Sediment umfasst; iii) Süßwasser-Umfrage mit Makro-Lebensraumtypen, die registriert werden, und Verkostung von aquatischen Makro-invertebraten und arktischer Karbonisierung. Keine dieser Aktivitäten umfasst störende Elemente wie Bohren, Sprengen oder Fahren. Die Ergebnisse werden ein integraler Bestandteil der abschließenden Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, EIA) sein, die darauf abzielt, die Ergebnisse ähnlicher Arbeiten zu bestätigen, die in den letzten zehn Jahren in der Region umfassend durchgeführt wurden.Die technische Arbeit, die Teil der Machbarkeitsstudie und der Optimierung von Mineralressourcen ist, wird von Geotechnikern und Ingenieuren aus Dänemark, den USA/Kanada und Grönland durchgeführt, von denen viele an der Machbarkeitsstudie 2008 beteiligt waren. Zu den Unternehmen, die zusätzlich zu unserem Management-Team teilnehmen werden, gehören Tetra Tech, DRA, Knight Piésaled, Paterson & Cooke, RPA und Moose Mountain Technical Services. Die Arbeiten umfassen: i) Optimierung der Analyse der Tunnelausrichtung und der Geometrie; ii) Bestätigung vorheriger geotechnischer Inspektionen der für die Installation der Brecherinfrastruktur am Abbauort vorgeschlagenen Bereiche; iii) Durchführung hydrologischer Analysen am Abbauort zur Versorgung des Prozesswassers der Anlage; iv) die Anordnung der Schiffs-, Schiffs- und Hafeninfrastruktur am Eingang von Mestersvig bestätigen; v) die Bestätigung der Anlage zum Überkehrmanagement nach Noret (TMF) bestätigen; und vi) den Weg der hydraulischen Erztransportleitung vom Standort der Brechermine zur Mestervig-Einlassinfrastruktur und zum TMF bestätigen.Dr. Ruben Shiffman, Vorstandsvorsitzender, kommentierte: "Molybdän-Futures brechen in Contango ein neues Siebenjahreshoch und positionieren die Wirtschaftlichkeit unseres Projekts sehr positiv. Insgesamt bleiben wir vorsichtig optimistisch, da die Entwicklung des Projekts und der Nachfrageausblick gut aussehen und wir weiterhin mit unseren europäischen Freunden hinsichtlich des zukünftigen Investitionsbedarfs und mehr zusammenarbeiten."Der Molybdän-Markt folgt dem Haustrend bei den Preisen der Industriemetalle. Wir identifizieren grüne Energie, Infrastrukturprojekte und China als langfristige Katalysatoren für Angebot und Nachfrage aus Molybdän. Bei grünem Energie schätzt die Weltbank-Gruppe in ihrem 2020 "Report on Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition" (Bericht über Mineralien für Klimaaktion: Die Mineralintensität der Umstellung auf saubere Energie) bis 2050 einen Nachfrageanstieg von 119 % für Molybdän aus Stromerzeugungstechnologien. Die Internationale Energieagentur schätzt 290 % ein Wachstum der Nachfrage nach Molybdän aus sauberen Energietechnologien um 2040 im Vergleich zu den Werten von 2020 im Mai 2021, dem Bericht "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions" (die Rolle kritischer Mineralien in sauberen Energieübergängen). Im Infrastrukturbereich zwingt der weltweit durch COVID-19 verursachte dramatische Wirtschaftsrückgang Regierungen weltweit dazu, Infrastrukturinvestitionen zu beschleunigen, um das Wachstum anzukurbeln. Allein in den USA hat die American Society of Civil Engineers die C-Grade-Infrastruktur der USA mit einer Lücke von US$2,6 Billionen bewertet, was derzeit im US-Kongress diskutiert wird. In China macht das Land fast 28 % der weltweiten Nutzung und Produktion von Molybdän aus. China hat in den letzten zehn Jahren den Molybdän-Handel in Bezug auf die Nettoexporte relativ ausgeglichen. 2020 verzeichnete China jedoch ein Defizit bei Exporten abzüglich Importen von 116 Millionen Pfund Molybdän, was 20 % des weltweiten Angebots entspricht. Darüber hinaus meldete die chinesische Custom Statistics Agency für die Jahre Q1 bis 2021 ein Nettoexportdefizit von 16,7 Millionen Pfund, was etwa 11 % des weltweiten Angebots entspricht. Darüber hinaus stiegen vom 21. April 2021 bis zum 21. Mai 2021 die Preise für den an der London Metals Exchange gehandelten 1-Monats-Molybdän-Futures-Kontrakt um 30% auf US$14,20/lb Mon.Tabelle 1 unten zeigt die regionale Verwendung und Produktion von Molybdän für 2019, während Abbildung 1 die Bedeutung von Molybdän in der weltweiten Stahlindustrie unterstreicht. Die gefährlichste Region im Hinblick auf die Beschaffung von Molybdän im Falle einer Marktstörung ist Europa. Grund dafür sind die mangelnde Produktion, der große Molybdän-Bedarf für die Stahlindustrie und der bevorstehende Green Deal. Insbesondere Deutschland, Italien, Schweden und Finnland mit höherem Risiko verwenden 2019 21, 18, 15 bzw. 14 Millionen Pfund Molybdän.Tabelle 1. Regionale Nutzung und Produktion von Molybdänhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f628aff3-fa11-4388-bfea-ca617237691fAbbildung 1 Molybdän-Anwendungenhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/046de4da-7526-46e4-8604-10da36615473Europa ist der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt und verwendet daher ca. 25 % der weltweiten Molybdän-Versorgung und produziert keine Molybdän-Produktion im Inland. In einem größeren Maße machen europäische stahlabhängige Branchen wie die Automobil-, Bau- und Ingenieursbranche etwa 18 % des europäischen BIP von US$15,5 Billionen Yen aus und der Stahlbedarf besteht aus Molybdän. Nach aktuellen Schätzungen wird das Greenland Resources Malmbjerg Molybdenum-Projekt in der Lage sein, über Jahrzehnte hinweg ca. 25 Millionen Pfund jährlich aus umweltfreundlichem Molybdän in und nach Europa aus einer verantwortungsvollen Quelle zu liefern.Die Gesellschaft reichte die Referenzbedingungen für die EIA und SIA ein, schloss die erforderlichen Sitzungen zur Vorbereitung auf die Konsultation ab und integrierte die wenigen erhaltenen Kommentare in das White Paper. Das Unternehmen verfolgt weiterhin das Exploit-Lizenzverfahren planmäßig und innerhalb des erwarteten Zeitrahmens. Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Rahmen der Anforderungen an die Ausbeutungslizenz eine 100%ige neue Tochtergesellschaft namens Greenlandic Resources A/S gegründet und die Übertragung der Mineralienlizenz 2018/11, die das Malmbjert Molybdenum-Projekt hält, in die neue Tochtergesellschaft initiiert.Im vergangenen Monat präsentierte das Unternehmen das Projekt Malmbjerg Molybdenum auf der Halbzeitsitzung der European Raw Material Alliance (ERMA) Cluster 2. Als Zielgruppe wurden unter anderem Investoren, Branchenvertreter, RTOs und andere Zielgruppen aufgenommen. ERMA wurde letztes Jahr von der Europäischen Union im Rahmen eines Aktionsplans gegründet, um den Zugang zu kritischen und strategischen Rohstoffen, fortschrittlichen Materialien und Verarbeitungs-Know-how für die europäischen industriellen Ökosysteme zu sichern. Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen einen Artikel im "Government of Greenland 2021 Mineral Exploration Newsletter" (Minex) zur Arbeit beim Projekt Malmbjert Molybdenum. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an Liquiditätsalternativen für seine Aktionäre sowie am Verkauf der Tochtergesellschaft Copenhagen Minerals Inc. Und des am 28. Januar 2021 angekündigten Projekts Storo Gold.Herr Jim Steel BSc, MBA, P.Geo., Director von Greenland Resources und "Qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Angaben dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Greenland Resources ist ein berichtspflichtiger kanadischer Emittent, der von der Ontario Securities Commission beaufsichtigt wird und sich auf die Erschließung seines erstklassigen reinen Climax-Molybdänvorkommens im Zentralosten Grönlands konzentriert. Das Molybdänvorkommen von Malmbjerg hat gemessene und angezeigte Ressourcen von 247,1 Millionen Tonnen bei 0,180 % MoS2 für 266 Millionen kg enthaltenem Molybdänmetall (RPA, 2018). Das Projekt profitiert von einer von Wardrop (jetzt Tetra Tech) erstellten Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008, einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (SRK, 2007) und verfügt über eine frühere Nutzungslizenz, die 2009 erteilt wurde. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto wird von einem Managementteam geleitet, das eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten vorweisen kann. 