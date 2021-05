Nexus Gold erbohrt auf McKenzie 136 m mit 1,25 g/t Au, einschließlich 44,9 m mit 3,00 g/t Au und 15,5 m mit 5,25 g/t Au

BOHRLOCH UTM_EUTM_NHÖHENLAAZIMUTNEIGUNVON BIS LÄNGEAu

GE G g/t

(m)

MK-21-0144376256523376 0 -50 17,521,54 0,99

2 84



97 98 1 1,51

147 148 1 1,27

153 158 5 1,12

einschlie 155 156 1 4,52

ßlich



165 168 3 1,08

165 166 1 1,93

190 191 1 1,21



MK-21-0154375556523372 0 -50 30 31 1 1,77

4 50





MK-21-0164375156523377 0 -50 NSR

5 17





MK-21-0174375656522375 35 -50 97 98 1 2,28

4 02



274 280 6,2 1,35

einschlie 279,280,1 6,38

ßlich 2 2



287,327,40,3 0,58

2 5



einschlie 310,321,11 1,04

ßlich 4 4



einschlie 310,313,2 2,05

ßlich 4 4



einschlie 312,313,1 4,00

ßlich 4 4





MK-21-0194377056522383,6 0 -65 47 54 7 0,45

4 60



79 80 1 1,31

85 92 7 0,99

einschlie 85 86 1 1,52

ßlich



148,285 136,51,25

5



einschlie 149,194,44,9 3,00

ßlich 5 4



einschlie 148,164 15,5 5,25

ßlich 5



einschlie 149,150,1 59,80

ßlich 5 5



und 150,151,1 15,50

5 5



einschlie 165 194,29,4 1,82

ßlich 4



einschlie 166 170 4 2,20

ßlich



einschlie 178,184,6 5,45

ßlich 4 4



einschlie 180,181,1 26,70

ßlich 4 4



einschlie 186 189 3 1,53

ßlich

Vancouver, 25. Mai 2021 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich bekannt zu geben, dass es erste Untersuchungsergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen Phase-II-Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) erhalten hat.Die Bohrungen, die im April abgeschlossen wurden, erfolgten im Zuge eines Folgeprogramms, um die Goldergebnisse zu überprüfen und zu erweitern, die im Rahmen des unternehmenseigenen Bohrprogramms im Sommer 2020 im Gebiet St. Pauls Bay des Konzessionsgebiets erzielt wurden.Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen Bohrloch MK-21-019, das 136 Meter (m) mit 1,25 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) in einer Tiefe von 148,5 m bis 285 m ergab, was 44,9 m mit 3,00 g/t Au, 15,5 m mit 5,25 g/t Au, 29,4 m mit 1,82 g/t Au und 6 m mit 5,45 g/t Au umfasst.Dieser Abschnitt umfasst auch 1 m mit 59,8 g/t Au von 149,5 bis 150,5 m, 1 m mit 15,5 g/t Au von 150,5 bis 151,5 m und 1 m mit 26,7 g/t Au von 180,4 bis 181,4 m. Dieses Loch endete in einer Mineralisierung bei 285 m, wobei der durchschnittliche Gehalt des Bohrlochs bei 0,74 g/t Au über 283,4 m liegt.Bohrloch MK-21-017 ergab 6,2 m mit 1,35 g/t Au, einschließlich 1 m mit 6,38 g/t Au und 40,3 m mit 0,58 g/t Au, einschließlich 11 m mit 1,04 g/t Au und 2 m mit 2,05 g/t Au.Die Ergebnisse aus den ersten fünf gemeldeten Löchern sind in der Tabelle unten aufgeführt:* Bei den gemeldeten Längen handelt es sich um Bohrabschnitte und nicht wahre Mächtigkeiten.Die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher MK-21-018, MK-21-020, MK-21-021 und MK-21-022 stehen noch aus. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens erhalten, geprüft und verifiziert wurden.Wir sind mit den Ergebnissen der ersten Bohrlöcher des Folgeprogramms bei McKenzie zufrieden, sagte Alex Klenman, President und CEO. Unser Ziel war es, die Ergebnisse von 2020 zu verbessern, die Länge der Mineralisierung zu erweitern, die zuvor in dieser speziellen Zone angetroffen wurde, und, wenn möglich, die Gehalte zu verbessern. Bisher ist uns das gelungen, insbesondere in Bohrloch 19, das einige bedeutende Abschnitte aufwies. Die Kerne aus den verbleibenden Löchern waren ebenfalls gut mineralisiert, daher freuen wir uns darauf zu sehen, welche Ergebnisse sie liefern werden, so Klenman weiter.Dies sind sehr ermutigende Ergebnisse, da wir nun in den Löchern einige längere Läufe mit Goldmineralisierung durchteuft haben, die über 170 Meter voneinander entfernt sind und die sich mit zunehmender Tiefe zu verbessern scheinen, sagte Warren Robb, VP of Exploration. Diese Informationen sind hilfreich, weil sie uns ermöglichen einen Überblick über die Ausrichtung dieser mineralisierten Struktur zu erhalten, so Robb weiter.Alle gemeldeten Bohrlöcher wurden vollständig in Granitgestein des Dome-Intrusivkörpers gebohrt und zeigten eine lückenhafte, moderate bis starke Kieselerdealteration. Abschnitte mit Kieselerdealteration sind typischerweise mit Mikrofrakturierung hoher Dichte und einer erhöhten Molybdänit- und Chalkopyritmineralisierung assoziiert. Es wurde auch ein feinkörniger fluoreszierender Scheelit beobachtet. Der Granit war stark magnetisch und enthielt 2-3 % feinkörnigen disseminierten Magnetit.Die Bohrungen im Gebiet von St. Pauls Bay des Projekts McKenzie haben bisher eine Mineralisierungszone beschrieben, die auf einer Länge von etwa 200 m verfolgt wurde, wahrscheinlich eine Mächtigkeit von bis zu 40 m aufweist und nach Nordwesten streicht und nach Osten abfällt. Sie bleibt nach Nordwesten und in die Tiefe offen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58580/Nexus_052521_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Das Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario, mit nahegelegenen Prospektionsgebieten, Produktionsbetrieben und ehemaligen ProduzentenDer Bohrkern wird protokolliert und in einer sicheren Kernlagerstätte in Red Lake (Ontario) erprobt. Die Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge halbiert und zur Analyse an Activation Laboratories in Ontario, ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, geschickt. Alle Proben werden anhand der standardmäßigen Brandprobe-AA-Verfahren auf Gold analysiert. Zertifizierte Gold-Referenzstandards, Leerproben und Feldduplikate werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramms (QS/QK) von Nexus in den Probenstrom eingefügt. Bei den oben gemeldeten Ergebnissen wurden keine Probleme in Bezug auf die QS/QK festgestellt.Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt McKenzie ist ein Goldexplorationsprojekt mit einer Fläche von rund 1.400 Hektar, das sich im Zentrum des historischen Goldreviers Red Lake im Westen von Ontario, Kanada, befindet. Im nördlichen Teil des Konzessionsblocks (McKenzie Island) wurden Bereiche mit einer hochgradigen Goldmineralisierung identifiziert, wobei die Bohrungen entlang einer Streichlänge von 600 Metern im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (Gebiet von St. Pauls Bay) signifikante Goldwerte ergaben.Das Konzessionsgebiet hat zahlreiche hochgradige historische Stichprobenergebnisse^ geliefert, darunter 331,14 g/t Au, 18,02 g/t Au, 212,8 g/t Au, 313 g/t Au, 18,02 g/t Au und 9,37 g/t Au. Im Sommer 2019 führte das Unternehmen sein erstes Bodenerkundungsprogramm bei McKenzie durch, wobei Proben nennenswerte Analyseergebnisse lieferten, einschließlich 135,4 g/t Au und 9,3 g/t Au (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Juni 2019 und 11. Oktober 2019).Weitere hochgradige historische Stichproben^, die dem Unternehmen zuvor unbekannt waren und in einem Bericht von Rimini Exploration enthüllt wurden, lieferten mehrere hochgradige Analyseergebnisse, einschließlich 142,49 g/t Au, 115,2 g/t Au, 114,57 g/t Au, 93,71 g/t Au, 68,03 g/t Au, 53,01 g/t Au und 16,65 g/t Au aus Gebieten auf McKenzie Island (Nordblock) (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Oktober 2019).Zu den bedeutenden Ergebnissen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens im August 2020 gehören Bohrloch MK-20-006, das 2,75 m mit 13,25 g/t Au ergab, einschließlich 1 m mit 36,2 g/t Au; Bohrloch MK-20-007, das 117,4 m mit 0.33 g/t Au einschließlich 9,4 m mit 1,26 g/t Au und 1,5 m mit 4,64 g/t Au ergab; und Bohrloch MK-20-007, das 117,5 m mit 0,62 g/t Au ergab, einschließlich 55,5 m mit 1,00 g/t Au, was 16 m mit 1,42 g/t Au (einschließlich 6 m mit 2,37 g/t Au und 2 m mit 4,28 g/t Au) und 9 m mit 1,14 g/t Au beinhaltete.Die Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens im Sommer 2020 waren ähnlich denen der historischen Bohrungen im Gebiet, bei denen es sich typischerweise um hochgradige Abschnitte geringer Breite handelte (d.h. 0,5m bis 1m mit > 5 g/t Au). Außerdem identifizierten die Bohrlöcher 007 und 008 eine zweite Art der Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet McKenzie. Diese längeren (> 100m) eingesprengten, unterhalb von und nahe bei einem Gramm liegenden Goldabschnitte ähneln eher der Art der Mineralisierung, die von Premier Gold auf dem Projekt Hasaga rund 5km südöstlich des Projektgebiets McKenzie exploriert wurde.Das Konzessionsgebiet Hasaga von Premier Gold beherbergt die vormals produzierenden Minen Hasaga und Gold Shore und befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der regionalen Diskordanz Balmer-Confederation, die als bedeutsames geologisches Merkmal der vormals und zurzeit produzierenden Minen im Gebiet Red Lake gilt. Die Lagerstätten beim Projekt Hasaga beherbergen Schätzungen zufolge eine angedeutete Mineralressource von 42,294 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,83 Gramm Gold pro Tonnen, was 1.123.900 Unzen Gold entspricht.*^ Stichproben haben selektiven Charakter und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung zu.* HASAGA PROJECT RED LAKE MINING DISTRICT, ONTARIO, CANADA NTS MAP SHEETS 52K/13 AND 52N/04 von Vincent Jourdain (Ph.D., P.Eng.), John Langton (M.Sc., P. Geo.) und Abderrazak Ladidi (P.Geo.) vom 24. Februar 2017).Warren Robb, P.Geo., Vice President, Exploration, ist der designierte qualifizierte Sachverständige des Unternehmens und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die hierin enthaltenen historischen Bohrdaten wurden von einem qualifizierten Sachverständigen durch einen Vergleich der gemeldeten Analysedaten mit den dokumentierten Analysezertifikaten verifiziert. Der qualifizierte Sachverständige hat die Mineralvorkommen, Standorte ausgewählter Probenahmen und die Standorte der gemeldeten historischen Bohrlöcher verifiziert. Nach Einschätzung des qualifizierten Sachverständigen sind die Daten in der vorliegenden Form angemessen sind und für die Zwecke dieser Pressemeldung verlässlich sind.Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die zu 100 % unternehmenseigene, 98 Quadratkilometer große Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und das rund 1.400 Hektar große Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) gerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Kernprojekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.goldFür das Board of Directors von Nexus Gold Corp.Alex Klenman, President & CEO604-558-1920info@nexusgoldcorp.comwww.nexusgoldcorp.comSuite 802, 750 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 2T8604-558-1919Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!