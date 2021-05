Glencore plc - Pullback als Chance?!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore , präsentierte sich bereits zur vergangenen Analyse vom 8. März , in einer bullischen Verfassung. Zwar erwies sich die Volatilität zwischenzeitlich als sehr schwankungsfreudig, jedoch die Grundtendenz in Richtung 390,00 Pence eingeschlagen wurde.Aktuell deutet sich ein Pullback in Richtung der Marke von 290,00 Pence an, welcher sich als Chance für einen neuerlichen Anstieg darstellen könnte. Folglich könnte man zwischen 250,00 und 290,00 Pence auf Einkaufstour gehen, um im weiteren Verlauf an einer möglichen Performance bis 390,00 Pence zu partizipieren.Sollte es demgegenüber zu einem Rückgang unter die Unterstützung bei 235,00 Pence kommen, müsste man mit Anschlussverlusten bis mindestens 180,00 Pence rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.