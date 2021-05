SilverSqueeze zeigt Wirkung

Es ist jetzt vier Monate her, dass die #SilverSqueeze-Bewegung auf Reddit und Twitter begann. Während es schwierig ist, die Auswirkungen auf den Preis der digitalen Derivate zu quantifizieren, gibt es keinen Zweifel, dass es große Auswirkungen auf den physischen Markt gab.Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu verstehen, dass die #SilverSqueeze-Bemühungen unerbittlich sind. Es gibt jetzt über 82.000 Reddit-Benutzer, die die Wall-Street-Silver-Seite abonniert haben, und ein weiterer physischer Kaufrausch ist für Mittwoch und Donnerstag dieser Woche geplant. Es gibt einige, die behaupten, dass der Preiseinfluss minimal war, und ich nehme an, dass sie Recht haben, wenn sie nur den COMEX-Preis als Referenz verwenden. Aber lassen wir für heute mal den Preis für digitale Derivate außer Acht. Was ist mit dem physischen Markt? Welchen Einfluss haben die "Silberrücken-Affen" dort?Lassen Sie uns mit den Grundlagen beginnen. In den letzten fünf Jahren lag das durchschnittliche jährliche weltweite Bergbauangebot an Silber bei etwa 850.000.000 Unzen. Von diesem Angebot werden jedes Jahr etwa 600.000.000 Unzen durch die industrielle Nachfrage verschlungen. Denken Sie an Solarpaneele, Handys, Batterien, Kabel usw. Wenn man das jährlich anfallende Recycling hinzurechnet, bleiben etwa 300.000.000 Unzen für die Investitionsnachfrage übrig.Jede Nachfrage, die über dieses Niveau hinausgeht, führt zu einem Angebotsdefizit, und für die Bullionbanken, die den Fluss des Metalls um den Planeten verwalten, stellt ein Angebotsdefizit ein kleines Problem dar. Obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit zu wissen, wie viele Unzen von Privatanlegern seit Ende Januar gekauft wurden, zeigen die anhaltenden Aufschläge für physisches Silber, dass das Angebot weiterhin sehr knapp ist. Hier sind nur ein paar Beispiele:Und Sie können es vergessen, irgendwelche American Silver Eagles zu bekommen. Das Angebot ist verschwunden, da sich die US-Münzanstalt auf die Einführung eines neuen Designs im Juli vorbereitet. Aber selbst wenn die neuen Münzen verfügbar sind, werden die Sammlernachfrage und die Wiederbeschaffung durch den Großhandel die ASEs bis mindestens Anfang 2022 sehr teuer machen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Preis, den Sie unten sehen, in absehbarer Zeit fällt.Da die #SilverSqueezer weiterhin physisches Silber aufkaufen, sollten Sie in den kommenden Monaten mit steigenden Aufpreisen bei allen Produkten rechnen. Betrachten Sie sich als gewarnt. Vielleicht ist also eine Möglichkeit, das physische Angebot weiterhin zu beeinflussen, der Erwerb von Anteilen des PSLV? (Hinweis: Sprott Money ist nicht mit Sprott Inc, dem Manager des PSLV, verbunden). Hat der Kauf eines physischen ETFs einen Einfluss? Ja, das hat es! Woher wissen wir das? Bitte beachten Sie diese hervorragende Zusammenfassung von Reddit-Benutzer "Ditch_the_DeepState."Was Sie deutlich sehen können, sind die Auswirkungen, die #SilverSqueeze auf die physische Nachfrage hatte. Seit dem 1. Februar wurden an der COMEX über 45.000.000 Unzen aus dem registrierten Bestand abgezogen. Und dabei handelt es sich nicht nur um eine Papierverschiebung. Stattdessen sind dies Unzen, die die Tresore verlassen haben. Aber lassen Sie uns den obigen Chart neu plotten. Invertieren wir die COMEX-Abgänge und stellen sie mit den PSLV-Zugängen dar. Was finden wir?Na, das ist ja interessant! Während Sie nicht davon ausgehen sollten, dass die Zugänge zu PSLV direkt von der COMEX kommen, sollten Sie definitiv davon ausgehen, dass all diese physische Nachfrage des Einzelhandels UND die physische ETF-Nachfrage einen Einfluss hat. Wenn wir also eine Änderung des Preisbildungssystems für Bruchteilreserven und digitale Derivate herbeiführen wollen, MÜSSEN wir weitermachen.Was haben Sie letztendlich zu verlieren, wenn Sie einen Teil Ihrer Dollarreserven in physisches Metall umschichten? Das ist genau das, was viele Zentralbanken rund um den Globus in den letzten 24 Monaten in einem Rekordtempo getan haben, und wenn es für sie eine gute Idee ist, warum ist es dann nicht auch für Sie eine gute Idee?Wenn Sie dies tun, können Sie möglicherweise dazu beitragen, dass sich die Art und Weise, wie Preise ermittelt werden, grundlegend ändert. Dafür setzen wir uns nun schon seit über einem Jahrzehnt ein, und mit der Hartnäckigkeit der #SilverSqueeze-Bewegung werden wir es vielleicht eher früher als später schaffen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 25. Mai 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.