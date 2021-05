Wandel der Zeit

[Dieser Artikel ist ein Auszug aus einem Kommentar, der kürzlich auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Hochrangige, politische Entscheidungsträger der Fed behaupten, dass sich der "Inflationsanstieg" der letzten Monate als vorübergehend erweisen wird, und es ist nicht schwer, Marktanalysten und Volkswirtschaftler zu finden, die dieser Einschätzung zustimmen. Ein Punkt, den wir heute ansprechen wollen, ist, dass jeder, der sich finanziell auf die Deflation oder "Disinflation" eingestellt hat, die angeblich auf die Periode der "vorübergehenden Inflation" folgen wird, eine große Chance verpasst hat, die einen Inflationsschub von historischem Ausmaß umfasst.Im obigen Satz haben wir das Wort "historisch" nicht leichtfertig verwendet. Als Beweis präsentieren wir drei Charts von Yardeni.com. Der erste Chart zeigt, dass die ISM-Preisindices für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor 10-Jahreshochs erreicht haben und nahe der Hochs mehrerer Jahrzehnte liegen.Der nächste Chart zeigt, dass der Prozentsatz der kleinen Unternehmen, die ihre durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhen, seinen höchsten Wert seit 1981 erreicht hat. In anderen Worten: Dieser Indikator für Preiszunahmen befindet sich auf einem 40-Jahreshoch!Der letzte Chart zeigt den Durchschnitt der gezahlten und den Durchschnitt der erhaltenen Preise, wie sie in den regionalen Konjunkturumfragen der Fed ermittelt wurden. Sowohl die gezahlten und erhaltenen Preise befinden sich auf Mehrjahrzehnthochs, doch beachten Sie, dass die Line der gezahlten Preise viel stärker gestiegen ist als die Linie der erhaltenen Preise. Dies bedeutet, dass die Gewinnmargen durch die Inflation zusammengedrückt werden.Es ist völlig in Ordnung, eine Meinung darüber zu haben, was in der Zukunft passieren wird, aber es ist wichtig, Ihr Portfolio so zu positionieren, dass Sie von den übergreifenden Trends, die derzeit im Gange sind, profitieren können. Seit der zweiten Märzhälfte letzten Jahres und vor allem seit Anfang November letzten Jahres sind die drei miteinander verbundenen Trends, die die Finanzmärkte dominieren, steigende Inflationserwartungen, steigendes Wirtschaftsvertrauen und die USD-Schwäche. Die Kombination dieser Trends ist sehr bullisch für die Rohstoffpreise, sowohl in Fiatwährung als auch in Gold.Es gibt Warnzeichen, dass sich die oben genannten Trends in ihrer Endphase befinden, aber sie sind noch nicht zu Ende. Daher ist es im Moment vernünftig, sich auf der Grundlage der Annahme zu positionieren, dass das, was in den letzten sechs Monaten funktioniert hat, auch weiterhin funktionieren wird, wenn auch mit einem "Nicken" hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass einige der vorherrschenden Trends sich ihrem Ende nähern könnten.Aus unserer Sicht beinhaltete dieses "Nicken" den Aufbau einer Investition in Gold. Wenn jedoch die Anzeichen für eine allgemeine Trendwende deutlicher werden, wird es wichtig sein, mit der Zeit zu gehen und nicht hartnäckig an der Positionierung festzuhalten, die auf die früheren Bedingungen abgestimmt war. Mit anderen Worten: Machen Sie nicht den Fehler, der in den letzten 7-14 Monaten von den mehrjährigen USD- und Staatsanleihe-Bullen gemacht wurde.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 24. Mai 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.