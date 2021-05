Stimmung für Gold sehr positiv  Steve Hanke

David Lin sprach mit dem Wirtschaftsprofessor Steve Hanke kürzlich über einen neuen Stimmungsindex für Gold. Der von Hanke in Zusammenarbeit mit Kollegen der Johns Hopkins University entwickelte Index trägt den Namen "Hanke-Confas Gold Sentiment Score" und wertet aus, ob die Stimmung auf dem Goldmarkt bullish oder bearish ist. Dies ermöglicht es, Schlüsse auf die künftige Preisentwicklung zu ziehen.Der Index nutzt einen Computeralgorithmus, der Medienartikel online scannt und nach bullischen oder bärischen Schlüsselwörtern durchsucht. Zu den bullischen Wörtern gehören laut Hanke "höhere Inflation", "Defizite", "Volatilität", "Superzyklus" und "quantitative Lockerung", während bärische Begriffe "stärkerer Dollar" und "niedrigere Inflation" seien. Eine weitere Rolle spiele die Häufigkeit von Artikeln/Nachrichten zum Thema Gold."Im Moment ist die Stimmung bullisch", so Hanke. "Die Geldmenge ist explodiert, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wird zunehmen, und wir werden eine Inflation erleben, die mindestens zwei- oder dreimal so hoch ist wie das Ziel der Federal Reserve. [...] Und das ist bullisch für Gold."© Redaktion GoldSeiten.de