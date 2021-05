Höchststand der weltweiten Goldproduktion im Jahr 2024 erwartet

Laut einem Bericht des australischen Ministeriums für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen könnte die Goldproduktion weltweit bis zum Jahr 2024 ein neues Hoch erreichen. Dies berichtet Kitco News . Den Angaben zufolge dürfte es nach einem Rückgang der weltweiten Goldminenproduktion von 3,9% im Jahr 2020 (3.401 Tonnen) zu einem Anstieg um 5,5% (auf 3.588 Tonnen) im Jahr 2021, um 3,0% (auf 3.696 Tonnen) im Jahr 2022 und um 2,0% (auf 3.769 Tonnen) im Jahr 2023 kommen.Dem Bericht zufolge, sei 2021 nach den starken Verlusten im Jahr 2020 eine Erholung der Goldminenproduktion in Mittel- und Südamerika sowie in Afrika zu erwarten. Der Ausstoß werde in Mexiko 2021 voraussichtlich um 24% auf 128 Tonnen, in Peru um 35% auf 136 Tonnen und in Südafrika um 24% auf 124 Tonnen des gelben Metalls steigen. Weiterhin könnte Australien in diesem Jahr China als größten Goldproduzenten ablösen und 384 Tonnen fördern.Nach einem Hoch von 3.807 Tonnen Gold im Jahr 2024 geht das Ministerium in den Folgejahren von einem leichten Rückgang aus. Geringere Erzgehalte und höhere Betriebskosten dürften die Produktion der Goldminen bis 2026 wieder auf 3.746 Tonnen sinken lassen.© Redaktion GoldSeiten.de