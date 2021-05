Inflation explodiert, US-Dollar wird einbrechen  Peter Schiff

Greg Hunter von USAWatchdog sprach jüngst mit Peter Schiff über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation in den USA. Dem Finanzmanager und Wirtschaftswissenschaftler zufolge werden sich all die Schulden und das Gelddrucken durch die Federal Reserve letztendlich drastisch auf den US-Dollar auswirken."Die Inflationskrise und die Dollarkrise [...] sind ein viel größeres wirtschaftliches Ereignis, das eine viel größere Auswirkung auf die Wirtschaft haben wird als die Finanzkrise 2008. Ich warne schon seit Jahren vor den Folgen des ganzen Gelddruckens. Jetzt, endlich, fängt man wirklich an, das zu erkennen. Die Regierung war mit Hilfe des CPI (Consumer Price Index) in der Lage, das Ausmaß der Inflation zu verbergen, die sie erzeugt hat. Der CPI erfasst nicht wirklich das Ausmaß, in dem die Preise gestiegen sind. Es wird also ein falsches Vertrauen geschaffen, dass wir keine Inflation hatten, aber jetzt steigen die Preise so schnell, dass selbst die von der Regierung gefälschte CPI-Zahl dies nicht verbergen kann. [...] Wir bekommen diese enormen Preissteigerungen auf breiter Front", so der Experte.Schiff zufolge ist die Wirtschaft komplett dysfunktional und werde zusammenbrechen, wenn der Dollar einbricht. Er gehe davon aus, dass diese Krise nicht mehr in weiter Ferne liege.In Bezug auf die Edelmetalle erklärt er: "Gold und Silber sind sehr billig. Alles ist in einer Blase, außer Gold und Silber, denn Gold und Silber sind echtes Geld. [...] Wir werden sehen, wie all diese Blasen verglichen mit Gold und Silber deflationieren. Die Preise von Aktien, Immobilien und Kryptowährungen werden alle im Vergleich zu Gold und Silber weit nach unten gehen." Entsprechend rechne er neben Preisanstiegen für Gold und Silber mit starken Erhöhungen der Aufgelder für Münzen.© Redaktion GoldSeiten.de