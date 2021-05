Willem Middelkoop  Massive Inflation, Zerstörung der Währungen können nicht länger ignoriert werden

Daniela Cambone sprach mit Willem Midddelkoop jüngst über die Entscheidung eines niederländischen Pensionsfonds, fünf Prozent seiner Assets in physisches Gold zu investieren. Der Fonds des Spezialchemieunternehmens DSM begann mit dem Investment den Angaben zufolge im Oktober 2020, nachdem er seine Investitionen in Staatsanleihen um zehn Prozent reduziert hatte.Der renommierte Autor bezeichnet diesen Schritt als "eine Revolution", denn bisher war das Thema Gold bei den Pensionsfonds des Landes absolut verpönt. Er glaubt, dass die Corona-Krise zu einer Veränderung der Wahrnehmung geführt hat und Vermögensverwalter die aktuelle Finanzsituation weltweit nun nicht mehr ignorieren könnten. Immerhin existiere inzwischen ein massives Inflationsproblem und die Gefahr einer Entwertung der Währungen.Der Marktexperte geht davon aus, dass die Preise für Gold und Silber künftig massiv steigen werden. Daher investiere er in Bergbauunternehmen mit entsprechenden Erzreserven.© Redaktion GoldSeiten.de