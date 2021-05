NSJ Gold Corp. schließt Bohrprogramm im Projekt Golden Hills ab

Vancouver, 26. Mai 2021 - NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (NSJ oder das Unternehmen) gibt den Abschluss des Bohrprogramms in seinem Projekt Golden Hills bekannt. Im Rahmen des Programms wurden insgesamt 16 Bohrlöcher über 4.145 Fuß (1.263 Meter) niedergebracht. Diese Bohrlöcher reichten je nach Zielgebiet in Tiefen von 20 bis 400 Fuß (6 bis 122 Meter). Eines dieser Ziele ist die Hauptzone mit hochgradiger Goldmineralisierung, die auf mindestens 290 Fuß (88 Meter) Länge nachgewiesen wurde und Teil einer 1.870 Fuß (570 Meter) langen IP-Anomalie ist. Es wurden drei andere IP-Anomalien mit einer Gesamtlänge von rund 5.330 Fuß (1.625 Meter) erprobt. Alle Bohrlöcher erreichten die vorgesehenen Tiefen.Alle 828 Proben aus dem Bohrprogramm befinden sich derzeit zur geochemischen Analyse in der Laboreinrichtung von ALS. Vor der Analyse wurden alle Proben sicher verwahrt und befanden sich stets im Besitz eines Geologen oder Feldtechnikers vor Ort. Alle Bohrlöcher werden zusammen mit einer Standard-, einer Leer- und einer blinden Doppelprobe in der jeweiligen Charge analysiert. Die Analyseergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie abgeschlossen, zertifiziert und aufgezeichnet wurden. Die Analyse wird voraussichtlich drei bis sechs Wochen dauern.Richard Kern, Certified Professional Geologist, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Kern steht als Vice President of Exploration von NSJ Gold Corp. in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.NSJ gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen 100.000 Stammaktien aus seinem Kapital zu einem angenommenen Preis von 0,20 CAD pro Aktie an einen Director und leitenden Angestellten begeben hat, um Schulden in Höhe von 20.000 CAD zu begleichen. Die Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschrieben Haltedauer von vier Monaten gebunden und sind mit einem entsprechenden Vermerk versehen. NSJ Gold Corp. hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Golden Hills (das Konzessionsgebiet) im US-Bundesstaat Arizona, das Gegenstand einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp. /TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp. /TSXV: NEE). Das Konzessionsgebiet besteht aus 7 patentierten Claims und 114 nicht patentierten Bergbau-Claims mit 2.370 Acres (9,6 km²) Gesamtfläche. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.Für das Board of DirectorsJag SandhuCEO und President778-218-9638WWW.NSJGOLD.COMDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!