GR Silver Mining: Oberflächennahe Bohrergebnisse aus dem Minenbereich Plomosas

Bohrloch RechtswertHochwert RL (m) Neigung Azimut Tiefe Typ

Nr. (m) (m) () () (m)



PLS21-16 451404 2551745 1.011 64 -46 219,0 obertäg

ig



PLI21-09 451038 2551669 741 112 5 228,0 untertä

gig



PLI21-08 451095 2551715 731 165 -55 41,5 untertä

gig



PLS21-01 451597 2551541 949 90 -60 218,5 obertäg

ig



PLS20-06 451444 2551717 991 90 -70 154,5 obertäg

ig



PLS20-04 451559 2551450 936 0 -90 150,5 obertäg

ig



PLI17-22 450924 2551777 731 0 -90 276,85untertä

gig



PLI17-21 450927 2551772 731 100 -62 250,15untertä

gig



PLI17-19 450925 2551771 731 110 -56 200,65untertä

gig



PLS-14 451746 2551826 823 65 -60 315,85obertäg

ig



PLS-4 451478 2551453 951 0 -90 142,2 obertäg

ig



74 451404 2551736 894 270 20 62,0 untertä

gig



97 451462 2551736 901 270 32 59,0 untertä

gig



137 451053 2551766 727 0 -90 110,05untertä

gig



182 451373 2551766 853 90 0 82,0 untertä

gig



184 451373 2551766 853 90 -30 106,0 untertä

gig



186 451373 2551766 853 90 -75 67,5 untertä

gig



189 451388 2551754 882 90 -30 36,0 untertä

gig



297 451092 2551751 735 90 -63 159,0 untertä

gig



298 451092 2551751 735 90 10 79,0 untertä

gig



300 451104 2551760 732 37 -67 61,7 untertä

gig



301 451104 2551760 732 37 -30 59,75 untertä

gig



302 451092 2551751 736 90 12 154,8 untertä

gig



AU08-PLS-450895 2551786 949 63 -69 361,8 untertä

04 gig



LCD-1 450862 2551780 946 62 -72 350,05obertäg

ig



SD-16 451395 2551706 1,014 270 -74 118,25obertäg

ig



SD-29 451381 2551776 1,025 0 -90 80,0 obertäg

ig



SD-34 451381 2551776 999 270 -68 127,05obertäg

ig



SD-35 451381 2551776 999 270 -55 203,5 obertäg

ig



SD-6 451076 2551780 966 90 -75 265,05obertäg

ig

- 1,2 m mit 817 g/t AgÄq Silberäquivalent (AgÄq) basiert auf langfristigen Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupferpreisen von 1.600 US-Dollar pro Unze Gold, 16,50 US-Dollar pro Unze Silber, 0,85 US-Dollar pro Pfund Zink, 0,95 US-Dollar pro Pfund Blei und 3,00 US-Dollar pro Pfund Kupfer. Die metallurgischen Gewinnungsraten werden als 90 Prozent für Ag, 95 Prozent für Au, 78 Prozent für Pb, 70 Prozent für Zn und 70 Prozent für Cu angenommen.- 12,1 m mit 273 g/t AgÄq- 7,3 m mit 320 g/t AgÄq- 4,3 m mit 355 g/t AgÄq- 3,0 m mit 409 g/t AgÄq- 3,7 m mit 393 g/t AgÄq- 3,3 m mit 365 g/t AgÄqVancouver, 26. Mai 2021 - GR Silver Mining Ltd. (TSXV: GRSL, FRANKFURT: GPE, OTCQB: GRSLF) (GR Silver Mining oder das Unternehmen) freut sich, oberflächennahe Bohrergebnisse aus dem zentralen Bereich des Minenbereichs Plomosas bekannt zu geben. Diese Ergebnisse werden in die Datenbank und das 3-D-Ressourcenmodell integriert werden. Es besteht Potenzial für die Abgrenzung oberflächennaher Ressourcen in nicht abgebauten Zonen, die sich in der Nähe bestehender unterirdischer Erschließungen im historischen Minenbereich Plomosas (Abb. 1) im Silberprojekt Plomosas (Projekt Plomosas) im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa befinden.Marcio Fonseca, President und CEO von GR Silver Mining, sagte: Wir freuen uns, dass wir im Anschluss an unser ober- und untertägiges Bohrprogramm im Minenbereich Plomosas nach wie vor erfolgreiche Bohrergebnisse melden und diese Ergebnisse in die bevorstehende erste Ressourcenschätzung integrieren können. Das Unternehmen hat bislang die Ergebnisse von 304 Bohrlöchern veröffentlicht, die in zwei erste Ressourcenschätzungen einfließen werden, und zwar zum einen im Minenbereich Plomosas und zum anderen im Gebiet San Juan. Wir warten immer noch auf die Prüfung und den Eingang von Analyseergebnissen aus einigen Bohrlöchern, die voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 vorliegen werden. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der modernen Explorations- und Ressourcenschätzungsarbeiten im Silberprojekt Plomosas.- In Gebieten, in denen noch nie zuvor gebohrt wurde, wurde eine Silbermineralisierung in geringer Tiefe durchteuft. Die Ergebnisse weisen auf mächtige mineralisierte Abschnitte mit einer Geometrie hin, die sich in Verbindung mit der bestehenden untertägigen Mineralisierung im Minenbereich Plomosas möglicherweise für die zukünftige Erschließung einer Tagebaugrube eignet (PLS21-16: 12,1 m mit 273 g/t AgÄq).- Die überwiegend untertägigen Bohrergebnisse im zentralen Bereich des Minenbereichs Plomosas mit zusammengesetzten Abschnitten mit 2 bis 7 m Mächtigkeit zeigen die gute Kontinuität der polymetallischen (Ag-Au-Pb-Zn) hydrothermalen Brekzie an, die in die flachwinklige Verwerfung Plomosas gebettet ist.- Das Vorkommen von mächtigen, nur mit Gold mineralisierten Zonen (PLI21-08: 6 m mit 0,25 g/t Au) im Liegenden der Plomosas-Verwerfung weist auf die Existenz eines separaten Muttergesteins mit Goldmineralisierung im Minenbereich Plomosas hin.Abb. 1: Minenbereich Plomosas: Umfassendes epithermales System mit neuen Entdeckungen (Drohnenbild)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58621/GRSL.NewsRelease.26MAY2021.FINAL_DEPRcom.001.jpegDas Unternehmen hat sein aktuelles Diamantbohrprogramm im Minenbereich Plomosas abgeschlossen und diese Analyseergebnisse sind Teil der noch ausstehenden Ergebnisse, die in der ersten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung berücksichtigt werden.Der Längsschnitt unten stellen den Trend des Minenbereichs Plomosas in Nord-Süd-Richtung dar und zeigt die Standorte der bislang veröffentlichten ober- und untertägigen Bohrlöcher sowie das Wertschöpfungspotenzial in Streichrichtung und entlang des Einfallwinkels an.Abb. 2: Längsschnitt - Minenbereich Plomosas (Blickrichtung Osten)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58621/GRSL.NewsRelease.26MAY2021.FINAL_DEPRcom.002.jpegIn Tabelle 1 sind die wichtigsten Analyseergebnisse der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung zusammengefasstTabelle 1: Analyseergebnisse der Bohrlöcher - Pressemeldung vom 26. Mai 2021https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58621/GRSL.NewsRelease.26MAY2021.FINAL_DEPRcom.003.pngSilberäquivalent (AgÄq) basiert auf langfristigen Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupferpreisen von 1.600 US-Dollar pro Unze Gold, 16,50 US-Dollar pro Unze Silber, 0,85 US-Dollar pro Pfund Zink, 0,95 US-Dollar pro Pfund Blei und 3,00 US-Dollar pro Pfund Kupfer. Die metallurgischen Gewinnungsraten werden als 90 Prozent für Ag, 95 Prozent für Au, 78 Prozent für Pb, 70 Prozent für Zn und 70 Prozent für Cu angenommen. Sämtliche Zahlenwerte wurden gerundet. Die Ergebnisse wurden nicht gedeckelt und sind nicht verwässert. n/a = keine nennenswerten ErgebnisseIn der folgenden Tabelle (Tabelle 2) sind die Einzelheiten zu den Standorten der in dieser Pressemeldung gemeldeten Bohrlöcher zusammengefasst.Alle Zahlen sind gerundet. Rot gedruckte Bohrlöcher wurden von GRSL gebohrt. Der Rechtswert (m) und der Hochwert (m) stellen UTM-Koordinaten in WGS84, Zone 13 dar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten in Zusammenhang mit dem Projekt Plomosas wurden unter der Leitung von Marcio Fonseca, P.Geo. geprüft und/oder erstellt. Er hat der Veröffentlichung hierin zugestimmt.Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Leer-, Dublikate und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. in Durango (Mexiko) geschickt werden. Jede Probe mit einem Silberwert über 100 ppm (über dem Grenzwert) wird von den Mitarbeitern von SGS de Mexico direkt nach SGS Canada Inc in Burnaby (British Columbia) überstellt. Zu den Analysemethoden zählen ein Aufschluss aus vier Säuren, die optische Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppelten Plasmas, eine Flammprobe (Bleischmelze) und ein gravimetrisches Verfahren zur Auswertung von Silberanteilen über dem Grenzwert. Im Falle der Goldanalyse kommen eine Bleischmelze, die Atomabsorptionsspektrometrie, eine Flammprobe (Bleischmelze) und ein gravimetrisches Verfahren zur Auswertung von Goldanteilen über dem Grenzwert zum Einsatz.Die jüngsten Bohrlöcher, die von First Majestic in den Jahren 2016 bis 2018 niedergebracht wurden, folgten QA/QC-Protokollen, die von GR Silver Mining geprüft und validiert wurden, einschließlich der Hinzugabe von Leer- und Normproben in alle Probenchargen, die zur Probenaufbereitung und Analyse an die Laboreinrichtung von First Majestic, Laboratorio Central, in La Parilla (Durango) gesendet wurden. Zusätzliche Validierungs- und Kontrollanalysen wurden von einem unabhängigen Labor in den Einrichtungen von SGS de México, S.A. de C.V. in Durango (Mexiko) durchgeführt. Die für diese jüngsten Bohrlöcher angewandten Analysemethoden für die Analyse auf Silber und Gold umfassten eine Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren für Proben mit Goldwerten von mehr als 10 ppm bzw. Silberwerten von über 300 ppm sowie einem gravimetrischen Abschluss. Die Proben wurden mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma auf Blei und Zink analysiert. GR Silver Mining hat keine Informationen bezüglich der QA/QC- und Analyseprotokolle der Grupo Mexico erhalten und erachtet die Informationen zum derzeitigen Zeitpunkt als historisch für die Zwecke der Pressemeldung.GR Silver Mining Ltd. ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Mexiko, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen in seinen zu 100 % unternehmenseigenen Projekten am östlichen Rand des Bergbaugebiets Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befasst.Das 8.515 Hektar große Silberprojekt Plomosas von GR Silver Mining befindet sich unweit des historischen Bergbaudorfes La Rastra sowie weniger als 5 Kilometer entfernt vom Silberprojekt San Marcial des Unternehmens im Bergbaugebiet Rosario. Das Projekt ist ein in der Vergangenheit produzierendes Asset, bei dem nur eine Mine, die unterirdische Silber-Gold-Blei-Zink-Mine Plomosas, von 1986 bis 2001 in Betrieb war. Es wurde ein Flotationskreislauf mit einer Kapazität von 600 Tonnen pro Tag betrieben, welcher etwa 8 Millionen Unzen Silber, 73 Millionen Pfund Blei und 28 Millionen Pfund Zink produzierte.Das im März 2020 übernommene Silberprojekt Plomosas verfügt über 563 historische und aktuelle Bohrlöcher, die sowohl an der Oberfläche als auch vom Untergrund aus absolviert wurden. Diese Bohrlöcher stellen eine umfangreiche Datenbank dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, in naher Zukunft eine Ressourcenschätzung und potenzielle Projektentwicklung vorzunehmen.Das Unternehmen führt derzeit ein Bohrprogramm durch, wobei sich die oberirdischen Bohrlöcher auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung in Streichrichtung in zwei Gebieten - dem Gebiet rund um die Mine Plomosas und dem Gebiet San Juan - konzentrieren. Die unterirdischen Bohrungen im Rahmen dieses Programms zielen auf die Erweiterung der kürzlich entdeckten goldreichen Mineralisierungen auf der untersten Ebene (775 m RL oder rund 250 m unter der Oberfläche) im Gebiet Plomosas Mine sowie von sechs epithermalen Erzgängen mit geringer Sulfidierung im Gebiet San Juan ab. Für beide Gebiete wird derzeit eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung durchgeführt.Zu den Aktiva gehören alle Einrichtungen und die gesamte Infrastruktur, darunter: Zufahrtsstraßen, Vereinbarung über Oberflächenrechte, Wassernutzungsgenehmigung, 8.000 m Untertagearbeiten, Wasserzugang, 60 km - 33 KV-Stromleitung, Büros, Geschäfte, 120-Personen-Lager, Krankenstation, Lagerhäuser und Untersuchungslabor, was etwa 30 Mio. USD früherer Kapitalinvestitionen entspricht. Die früheren Eigentümer investierten etwa 18 Millionen US-Dollar in die Exploration, einschließlich umfassender geophysikalischer und geochemischer Programme.Die Silber-Goldmineralisierung in diesem Projekt weist die Alteration, die Beschaffenheit, die Mineralogie und die Lagerstättengeometrie auf, die für ein epithermales Silber-Gold-Basismetall-Erzgang-/Brekzien-Mineralisierungssystem mit geringer Sulfidierung charakteristisch ist. Die früheren Explorationen konzentrierten sich auf eine oberflächennahe polymetallische (Pb-Zn+/-Ag-Au)-Mineralisierung, die in Strukturen mit Nordwest-Südost-Ausrichtung in der Umgebung der Mine Plomosas lagert. Der von Osten nach Westen streichende Teil der Mineralisierung und die Erweiterungen der Hauptverwerfung Plomosas in Nord-Süd-Richtung sind nach wie vor zu wenig erforscht.Zusätzlich zum Ressourcenpotenzial bei Plomosas hat eine Prüfung der bestehenden Bohrlochdatenbank, geophysikalischen Messungen und geochemischen Daten, die den Großteil des Konzessionsgebiets abdecken, zur Abgrenzung von 16 neuen Explorationszielen geführt, von denen 11 für zukünftige Explorationsprogramme hohe Priorität haben.San Marcial ist ein oberflächennahes, hochgradiges Silber-Blei-Zink-Projekt, das für einen Tagebaubetrieb geeignet ist. Das Unternehmen hat einen Bericht gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) mit dem Titel San Marcial Project Resource Estimation and Technical Report, Sinaloa, Mexico mit einem Gültigkeitsdatum vom 18. März 2019 und einem Änderungsdatum vom 10. Juni 2020 (der Bericht) eingereicht, der eine Ressourcenschätzung von 36 Milllionen Unzen AgÄq (angedeutet) und 11 Millionen Unzen AgÄq (vermutet) enthält. Der Bericht wurde von Todd McCracken und Marcelo Filipov von WSP Canada Inc. erstellt und ist auf SEDAR verfügbar. Das Unternehmen hat vor Kurzem im Bereich der Ressource bei San Marcial unterirdische Erschließungen über 320 m durchgeführt. Von diesen Strecken aus sind unterirdische Bohrungen geplant, um die hochgradigen Teile der Ressource entlang des Einfallwinkels zu erweitern. Das Unternehmen hat kürzlich eine zusätzliche Mineralisierung im Liegenden, außerhalb der bestehenden Ressourcen entdeckt und wird auch in diesem Gebiet Bohrungen absolvieren. GR Silver Mining ist das erste Unternehmen, das seit über zehn Jahren Explorationen bei San Marcial durchführt.Im Zuge der jüngsten Exploration wurde eine Silber- und Goldmineralisierung in Gebieten ermittelt, die zuvor als nicht mineralisierungshaltig eingestuft wurden. Dabei wurden Hinweise auf durchdringend alteriertes Gestein mit intensiver Verkieselung, Erzgängen und damit verbundenen mächtigen Zonen mit einer Silber- und Goldmineralisierung im Liegenden des NI 43-101-konformen Ressourcengebiets entdeckt.Plomosas und San Marcial repräsentieren zusammen ein geologisches Umfeld, das dem Bergbaugebiet San Dimas mit mehreren Millionen Unzen ähnlich ist, das früher über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren über 600 Millionen Unzen Ag und elf Millionen Unzen Au produziert hat.Das Projekt La Trinidad wurde im März 2021 erworben. Obwohl La Trinidad viele Jahrzehnte lang im Mittelpunkt des Kleinbergbaus gestanden hatte, begann der kommerzielle Betrieb erst Ende des 20. Jahrhunderts. Anaconda Minerals Corp. war das erste Unternehmen, das das Projekt Mitte/Ende der 1980er Jahre bebohrte. Nachdem Eldorado Gold Corp. im Jahr 1993 zunächst eine Option auf das Projekt erworben hatte, begann das Unternehmen im Jahr 1995 mit der Errichtung einer Tagebau-Goldmine bei La Trinidad, die als Grube Taunus bekannt ist und in der das Erz im Rahmen eines Haufenlaugungsbetriebs verarbeitet wird. Die Mine war bis 1998 in Betrieb und produzierte etwa 52.000 Unzen Gold. Siehe Marlin Gold Mining Ltd. 2. geänderter technischer Bericht gemäß NI 43-101 vom 1. Februar 2013Im Rahmen der von Oro Gold ab 2006 durchgeführten Explorationen wurden zusätzliche Ressourcen unterhalb der Grube Taunus identifiziert und der Betrieb wurde Ende 2014 wieder aufgenommen. Die Goldproduktion von den Haufenlaugungsplatten wurde bis Ende 2019 fortgesetzt, wobei Oro Gold insgesamt 112.000 Unzen Gold produzierte. Siehe Marlin Gold Mining Ltd. MD&A vom 30. April 2015, 29. April 2016, 1. Mai 2017, 30. April 2018, 29. August 2018Siehe Mako Mining Corp. MD&A vom 28. August 2019, 29. April 2020Abgesehen von La Trinidad umfasst das von GR Silver Mining erworbene Portfolio auch eine umfassende regionale Datenbank mit geologischen, geochemischen und geophysikalischen Daten, die aus den historischen Explorationsausgaben von Oro Gold von über 18,6 Millionen kanadischen Dollar seit 2006 resultieren.Cimarrón ist ein weiteres Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das zusammen mit dem Projekt La Trinidad im März 2021 erworben wurde und sich 40 Kilometer nordwestlich von La Trinidad befindet. Bei Cimarrón wurde eine Reihe von Zielen identifiziert, einschließlich Calerita, El Prado, Huanacaxtle, Betty und Veteranos. Calerita ist jedoch das einzige Ziel, das bis dato bebohrt wurde. Die oberflächennahe historische vermutete Ressource im Erkundungsgebiet Calerita enthält 3,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne (etwa 77.000 Unzen Gold) Siehe Oro Mining Ltd. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 vom 18. März 2011 und ist Interpretationen zufolge entlang des Streichens und neigungsabwärts offen.Während die Ressource aus dem Jahr 2011 von GR Silver Mining als historische Ressource erachtet wird, hält das Unternehmen die Ressourcenschätzung für relevant und zuverlässig, zumal seit ihrer Veröffentlichung keine weiteren bedeutsamen Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Ein wichtiger Parameter der historischen Ressource ist die Anwendung eines Goldpreises von 1.200 US-Dollar pro Unze gegenüber einem wesentlich höheren aktuellen Spotpreis von Gold. Eine qualifizierte Person (Qualified Person, QP) müsste den historischen Ressourcenbericht überprüfen und Empfehlungen abgeben, um ihn zu verifizieren und zu einer aktuellen Ressource hochzustufen. Keine QP hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren Das Unternehmen behandelt die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2011 als eine historische Schätzung. Das Unternehmen plant, die von den früheren Eigentümern durchgeführten Arbeiten neu zu bewerten und die Machbarkeit zusätzlicher Bohrungen zu definieren, um zusätzliche oberflächennahe Mineralisierungen zu identifizieren.Die Projekte Plomosas, San Marcial und La Trinidad bilden zusammen ein geologisches Umfeld, das dem Bergbaudistrikt San Dimas mit mehreren Millionen Unzen ähnelt, der in der Vergangenheit über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren mehr als 600 Millionen Unzen Ag und 11 Millionen Unzen Au produziert hat.Die anderen Projekte von GR Silver Mining befinden sich in Gebieten im Umfeld von Plomosas, La Trinidad und San Marcial im Bergbaugebiet Rosario, die für zukünftige Entdeckungen und Erschließungen attraktiv sind. Nach der Übernahme von Marlin Gold Mining Ltd. (Marlin) im März 2021, kontrolliert GR Silver Mining ein Konzessionsportfolio von über 1.000 km2, zwei ehemals produzierende Minen, die vollständig für zukünftige Erschließungen genehmigt sind und Strukturen auf 75 Kilometern Länge, mit nachgewiesenen 24 Silber-Gold-Erzgängen in ehemaligen historischen Schächten.Herr Marcio Fonseca, P. Geo.President & CEOTelefon: +1.604.558.6248E-Mail: info@grsilvermining.comFacebook LinkedIn TwitterDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!