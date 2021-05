Exploits beginnt mit Bohrungen auf Schooner North, Mt. Peyton, NL

Vancouver, 27. Mai 2021 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Diamantbohrgerät mobilisiert hat und heute mit den Phase-1-Bohrungen in dem zu 100 % unternehmenseigenen Prospektionsgebiet Schooner von Exploits (das Prospektionsgebiet) beginnen wird, das in dem Projekt Mt. Peyton (das Projekt) im Goldgürtel der Exploits Subzone in Neufundland liegt.- Ein Diamantbohrgerät wurde in das Prospektionsgebiet Schooner, südlich der Stadt Glenwood, im Projekt Mt. Peyton, transportiert und wird dort heute mit den Bohrungen beginnen.- Mit dem Bohrprogramm wird die Verwerfungszone Schooner erkundet, die von GoldSpot Discoveries Corp. (TSX.V: SPOT) entdeckt wurde; es handelt sich um ein subparallel streichendes Verwerfungssystem, das sich 3,5 km westlich der bekannten goldhaltigen Appleton-Verwerfung befindet, in der die Goldentdeckungen Keats, Lotto und Knob-Zone von New Found Gold lagern.- Exploits verfügt momentan über die Genehmigung zur Bohrung von zwölf HQ-Diamantbohrlöchern mit ungefähr 3.000 Bohrmetern.- Nach den Phase-1-Bohrungen in Schooner plant Exploits, das Bohrgerät sofort in das Prospektionsgebiet Quinlan Vein im Projekt Dog Bay zu verlagern.Michael Collins, der President und Chief Executive Officer von Exploits, nahm dazu wie folgt Stellung: Der Beginn der Bohrungen stellt für das Team von Exploits einen wichtigen Meilenstein dar. Das Prospektionsgebiet Schooner wurde aufgrund der bodenmagnetischen Messungen und der durch luftgestützte geophysikalische VTEM-Untersuchungen festgestellten Anomalien als das erste unserer fünf Bohrziele ausgewählt und weist ein Verwerfungssystem auf, das den wachsenden Lagerstätten Keats und Lotto von New Found Gold entlang der Appleton-Verwerfung entspricht. Durch die Bohrungen werden wir in der Lage sein, unser Verständnis dieser strukturellen Systeme, die die Goldmineralisierung in diesem Goldgürtel hervorbringen, zu verbessern.Die Verwerfungszone Schooner wurde Anfang 2021 durch die Zusammenstellung historischer Geschiebeproben, die Neuinterpretation der regionalen magnetischen Geophysik und die Datenanalyseverfahren des Partners von Exploits, GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV: SPOT), identifiziert. Durch die Ergebnisse wurde eine Verwerfungsstruktur mit gleichzeitigem Gold in Geschiebeproben abgegrenzt, die parallel zur Appleton-Verwerfung ca. 3,5 Kilometer in Richtung Osten streicht und in der die Goldentdeckungen Keats, Lotto und Knob von New Found Gold lagern. Im Winter und Frühjahr 2021 startete das Unternehmen in der Verwerfungszone Schooner eine luftgestützte geophysikalische VTEM-Untersuchung mit hoher Auflösung und in engen Abständen sowie zwei bodenmagnetische Messungen. Die geophysikalischen Daten waren für die Abgrenzung der primären und sekundären Verwerfungen sowie die Identifizierung der hochprioritären Zielgebiete in Vorbereitung der Platzierung des Bohrgeräts von zentraler Bedeutung.Karte des Prospektionsgebiets Schoonerhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58631/Exploits_20210527_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Bohrziele im Prospektionsgebiet Schooner von Exploits Discovery Corp. Anmerkung: Die Bohrlochansätze auf der Karte sind nicht endgültig und können aufgrund der Bohrergebnisse noch verändert werden.Alle Gesteinsproben werden vom Personal des Unternehmens entnommen und vor Ort zur Identifizierung in Probenbeutel mit einem Probenetikett verpackt. Die Beutel werden mit Klebeband versiegelt und in einer Einrichtung des Unternehmens sicher aufbewahrt, bis sie von Mitarbeitern von Exploits direkt zum Labor transportiert werden.Die Gesteinsproben werden von Eastern Analytical in 403 Little Bay Road, Springdale, NL, analysiert; es handelt sich um ein kommerzielles Labor mit Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025, das völlig unabhängig von Exploits Discovery Corp. ist. Eastern Analytical pulverisierte 1.000 Gramm von jeder Probe auf 95 % < 89 m. Die Proben werden mittels Brandprobe (30 g) mit anschließender AA und einem Vier-Säure-Aufschluss (ICP-34), gefolgt von einer ICP-OES-Analyse, untersucht. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder Werten über 1,00 g/t Au werden mit metallischer Siebung weiter untersucht, um einen möglicherweise vorhandenen Nugget-Effekt von grobem Gold abzumildern. Für QS-/QK-Zwecke fügen das Unternehmen wie auch das Labor in definierten Abständen Standard- und Leerproben in den Probenstrom ein.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es vom Ministerium für Industrie, Energie und Technologie der Regierung von Neufundland und Labrador darüber informiert wurde, dass drei Anträge auf Minerallizenzen (31452M, 31453M und 31454M), die Teil seiner Projekte Katie, Duder Lake und Gazeebow West sind, abgelehnt wurden. Grund für die Ablehnung der Anträge war das Verfahren, mit dem diese eingereicht wurden. Das Unternehmen hat die Absicht, eine unabhängige Beurteilung der Entscheidung durch das Mineral Rights Adjudication Board einzuleiten, um sicherzustellen, dass seine Rechte an den Lizenzen geschützt sind; sobald weitere Informationen vorliegen, werden diese veröffentlicht. Diese drei Claims sind nicht Teil des aktuellen Explorationsschwerpunkts des Unternehmens und machen nur einen kleinen Teil der Mineralkonzessionen des Unternehmens in der Exploits Subzone aus.Ian Herbranson, P.Geo, ist Vice-President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Herbranson beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.111 Quadratkilometern aufweisen.Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone.Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden. Exploits ist finanziert und verfügt über fünf Bohrgenehmigungen für ein umfangreiches Bohrprogramm im Frühjahr 2021.Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.FÜR DAS BOARD/gez./ Michael CollinsPresident und CEOMichael Collins, CEOTel: (778) 819-2708Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. 