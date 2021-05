Silber seit März mit >20%iger Performance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Silberpreis zeigt sich, seit seinen Tiefs von Ende März knapp unter die Marke von 24,00 USD, mit mehr als 20%iger Performance bzw. rund 5,00 USD je Unze in äußerst guter Verfassung. Oberhalb der dabei im Tageschart etablierten Aufwärtstrendlinie, stehen die Chancen für einen Ausbruch über den Widerstand bei 28,20 USD gut. Gelingt dieser, besteht im weiteren Verlauf die Möglichkeit einer abermaligen Attacke auf die runde Marke von 30,00 USD.Demgegenüber würde ein Tagesschlussstand unter der kurzfristig etablierten Unterstützungsmarke von 27,45 USD, weitere Verluste im Sinne der negativen Saisonalität (betreffend die kommende 20 Tage) nach sich ziehen. Abgaben bis mindestens 26,60 USD sollten in diesem Fall berücksichtigt werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.