Byron King: Gold im Sommer über 2.000 US-Dollar

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network jüngst mit Byron King über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung. Der Autor des Newsletters "Whiskey & Gunpowder" geht davon aus, dass das gelbe Metall diesen Sommer wieder über 2.000 USD je Unze steigen wird.Kings Einschätzung zu Gold ist an seinen Ausblick für den US-Dollar geknüpft, der nicht gerade günstig ist. "Wenn wir in die Zukunft blicken: Wird die US-Regierung ihre Ausgaben in den Griff bekommen? Das glaube ich nicht. Wird sie ihre Finanzen in den Griff bekommen? Ich glaube nicht", erklärt er. "Oder wird die Federal Reserve irgendwie sagen: 'Schluss damit ... Kongress, hört auf, so viel Geld auszugeben, wir werden die Mittel dafür nicht drucken.' Machen Sie Witze? Auf keinen Fall!"Die Nachfrage nach physischem Gold und physischem Silber sei aktuell stark, und laut King ist es für die Käufer von Vorteil, dass die Preise im Moment noch etwas niedriger sind. Er rät zu weiteren Käufen und einer Beimischung von Silber, sofern dieses erhältlich ist.© Redaktion GoldSeiten.de