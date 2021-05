10-Kilo-Lunar-Münze "Year of the Ox" in Silber erhältlich

Seit heute ist bei der australischen Perth Mint die 10-Kilo-Silbermünze "Jahr des Stiers" der Lunar-III-Serie erhältlich.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigt die Silbermünze mit dem Stier das zweite der zwölf Tierkreiszeichen. Auf der Münze sieht man einen erwachsenen Stier und ein Jungtier unter einem Zweig eines in der Blüte stehenden Kirschbaumes. Außerdem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Stier" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "OX 2021".Die Umseite der Silbermünze zeigt das Porträt von Königin Elizabeth II. von Jody Clark.Die Zahl der Münzen zu 10 Kilo ist auf 100 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einer schützenden Kunststoffkapsel.© Redaktion GoldSeiten.de