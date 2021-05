Hyperdeflation XXS - Das Geldvakuum zieht bereits

Letztes Monat in den USA: 1,6% WENIGER MENGE ABGESETZT. Diese Woche: Durable Orders (Bestelleingang) -1,3% vs. +0,8% Erwartung. API Report Rohöl 439K Barrels entnommen vs. 1050K Erwartung. So sieht das aus, wenn das Geld verschwindet.Das Geld verschwindet nicht wegen der US-Zentralbank, die weder weniger Ersatzgeldmenge liefert als vor 3 Monaten und auch keine Zinsen erhöht, es verschwindet, weil es regional aus dem Westen abgezogen wird.US-Staatsanleihen, obwohl massiv von der US-Zentralbank aufgekauft, erhöhen sich im Kurs nicht.Also verkauft sie jemand massiv und "fährt mit dem Geld weg". Und dieses Geld ist dann eben nicht da.Die Kapitalmarktzinsen steigen nur deshalb, nicht weil jemand Zinsen erhöht, sondern weil jemand US-Anleihen massiv abverkauft und das Geld ins Ausland transferiert.Gleiches Extrem im BitCoinPrägnant angesichts der relativen US-Dollarschwäche (welche Silber deutlich heben müßte, dies aber nicht tut), sehr schwaches Silber und Platin noch schwächerGold kommt nicht weiter, mit teilweise bösen Spikes nach unten, die - noch - gekauft werdenUnd damit geht es dem Gold wie den AktienAllen AktienNirgendwohin und das mit sichtbar schwindender Kraft in immer dünnerer Luft. Wir können das Phänomen dahinter messen, aber Ihnen dazu keine Marken bei den Zielobjekten angeben. Böse Kursrutsche sind jederzeit möglich, solange das Phänomen andauert.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.