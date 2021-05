Russland: Nationaler Vermögensfonds darf nun in Gold investieren

Wie die Webseite tass.com berichtet, darf der Nationale Vermögensfonds Russlands zukünftig auch in Gold investieren. Entsprechende Pläne waren bereits März angekündigt worden.Die russische Regierung verkündigte auf ihrer Webseite nun die Unterzeichnung einer Verordnung durch Premier Mikhail Mishustin, wonach der National Wealth Fund (NWF) die Erlaubnis erhält, die eigenen Vermögenswerte zu diversifizieren und vor Verlusten zu schützen, indem Teile in Edelmetalle – insbesondere Gold – angelegt werden."Es wird möglich sein, die Mittel des Nationalen Vermögensfonds (NWF) auf Bankkonten bei der Bank of Russia in Edelmetallen anzulegen, insbesondere in Gold, das traditionell ein defensiver Vermögenswert ist", heißt es in der Erklärung.© Redaktion GoldSeiten.de