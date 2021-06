Florian Grummes über Gold und Bitcoin

David Lin von Kitco News sprach gestern mit Florian Grummes, Managing Director von Midas Touch Consulting, über dessen aktuelle Einschätzung zur Preisentwicklung von Gold und Bitcoin.Der Finanzexperte erklärt in dem Interview, dass sich Gold seiner Meinung nach in den nächsten Wochen besser entwickeln wird als Bitcoin. Er gehe davon aus, dass das gelbe Metall nachdem es den kritischen Widerstand bei 1.900 USD erfolgreich durchbrochen habe, nun weiter auf 1.950 USD steigen werde.Bitcoin sei seiner Einschätzung nach zwar aktuell in einer überverkauften Position, doch er rechne in den kommenden Wochen mit weiterer Volatilität für die Kryptowährung. Gegen Ende des Jahres dürfte sie dann wieder besser abschneiden als Gold, wobei beide Assets neue Allzeithochs erreichen sollten."Ich denke, später im Jahr werden wir sehen, dass Bitcoin wieder aufholen wird. Ich glaube nicht, dass dieser Bullenrun vorbei ist. Ich denke, wir befinden uns gerade in einer Art Konsolidierung von Bitcoin, es könnte ein paar Wochen oder sogar zwei, drei Monate dauern, aber ich glaube, später im dritten und vor allem vierten Quartal wird Bitcoin wieder einen fulminanten Anstieg erleben", so Grummes. "Und ich glaube immer noch, dass wir wieder neue Allzeithochs sehen werden."© Redaktion GoldSeiten.de