Neue Goldpreishochs in diesem Jahr  David Lennox

Der Goldpreis könnte in diesem Jahr neue Rekordniveaus erreichen, davon geht zumindest David Lennox von Fat Prophets aus. In einem Interview in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia" erklärte der Rohstoffanalyst gestern, dass das gelbe Metall von den zuletzt hohen Inflationszahlen und einem schwächeren US-Dollar profitieren werde.Je nach zeitlichem Anlagehorizont gibt es laut Lennox zwei Möglichkeiten, an der erwarteten Goldrallye teilzuhaben. Um kurzfristig eine erwartete Preisbewegung mitzunehmen seien Gold-ETFs eine gute Anlage, langfristiger orientierte Investoren sollten sich indes bei den Bergbauunternehmen umsehen. "(Die Minengesellschaften) haben die Kapazität, ihre Produktion in der Zukunft zu steigern und sie zahlen Dividenden, man bekommt also etwas zurück", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de