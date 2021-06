Holmes über die wahre Inflation und Gold bei 4.000 USD

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors, über die steigende Inflation und wie man sich davor schützen sollte.Laut dem Finanzexperten gerät die Inflation derzeit außer Kontrolle und somit sei nun die Zeit, Kryptowährungen, Gold und Immobilien zu besitzen, um das eigene Vermögen zu erhalten. Er erklärt, dass die Inflation, wenn sie nach traditionellen Methoden berechnet würde, bei 12% liegen würde. Doch die Regierung und die Zentralbank versuchten das Thema herunterzuspielen bzw. die wirklichen Zahlen zu verschleiern.Holmes bekräftigt in dem Interview zudem seine Prognose, dass Gold innerhalb von drei Jahren auf 4.000 USD je Unze steigen wird. Neben dem Edelmetall hätten auch einkommengenerierende Immobilien und Kryptowährungen ihre Berechtigung in einem Portfolio.Vom Fortbestehen von Bitcoin und Co. ist Holmes überzeugt, da inzwischen eine ganze Generation Kryptos nutze und diese sozusagen im Blut habe.© Redaktion GoldSeiten.de