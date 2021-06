Heißes Zeug am Markt - Psychopharmaka

Quelle: Seasonax - durch Klicken auf den Link können Sie den oben erwähnten Zeitraum im Chart markieren und sich eine detaillierte statistische Analyse des Musters ansehen.

Quelle: Seasonax - klicken Sie bitte auf den Link , um weitere Analysen vorzunehmen

Quelle: Seasonax - klicken Sie bitte auf den Link , um weitere Analysen vorzunehmen

Letztes Jahr um diese Zeit sind unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden - unsere Existenz und Gesundheit wurden auf den Prüfstand gestellt. Seitdem hat uns Covid-19 dazu gezwungen, eine "neue Normalität" zu akzeptieren und hat zu großen Veränderungen in unserem Leben und in der gesamten Branche geführt.Wir mussten uns mit neuen Technologien auseinandersetzen und lernen, wie wir in der digitalen Welt koexistieren können. Es sind neue Geschäftszweige im Wert von Milliarden von US Dollar entstanden, und insbesondere ein Sektor hat sich bis zur Spitze durchgeschlagen - die Telemedizin.Die Telemedizin hat sich zu einem "Safe Space“ entwickelt, der die Möglichkeit eröffnet Patienten aus der Ferne zu betreuen, wenn medizinische Dienstleister und Patienten nicht zu persönlichen Treffen imstande sind.Vor einem Jahr habe ich über Teledoc Health Inc und ihre Konkurrenten in der Branche geschrieben. Diese Aktien sind in die Höhe geschossen und der Trend ist weiterhin intakt. Covid-19 hat uns gezwungen die neue digitale Welt zu begrüßen und mit steigenden Angstgefühlen umzugehen.Aufgrund der Umstände ist ein weiterer Sektor zum "Retter" avanciert. Der Markt für Antidepressiva ist während der Covid Pandemie expandiert, weil diese sich durch eine weltweite Erhöhung von Angstzuständen auf die psychische Gesundheit ausgewirkt hat.Die meisten Menschen haben in ihrem Leben schon unter einer depressiven Episode, Angstzuständen oder einem anderen verstörten mentalen Zustand gelitten. Einerseits kann eine kleine "Dosis" Angst einen positiven Effekt haben, indem sie unser Bewusstsein schärft; wir kennen dieses Gefühl als Trader, wenn wir unsere Order platzieren und gespannt darauf warten, ob DIE Aktie steigt oder uns am Boden zurücklässt.Andererseits, wenn die feine Linie in die "Aufregung" überschritten wird und sie zu groß wird, um mit ihr umzugehen, können Angstzustände und Stimmungsschwankungen definitiv unsere schlimmsten Feinde werden.Niemand kann leugnen, dass die letzten Jahre eine besondere Herausforderung dargestellt haben und viele Menschen mittels diverser Methoden versucht haben mit ihren Ängsten umzugehen. Und wer versteht diese Auseinandersetzungen besser als die großen Pharmazieunternehmen.Die wichtigsten Firmen auf dem Markt für Antidepressiva sind weithin bekannte Pharmaunternehmen wie Allergan PLC, AstraZeneca, GlaxoSmithKline PLC, H. Johnson & Johnson, Pfizer Inc. und Merck & Co. Inc.Der Markt für Antidepressiva ist in der Tat ein heißer Markt geworden und bei einem Unternehmen zeigt sich in den nächsten Monaten ein besonders starker saisonaler Trend.Ich will Ihnen an dieser Stelle Eli Lilly and Company vorstellen - ein amerikanisches Pharmazieunternehmen mit Sitz in Indianapolis, Indiana, und Niederlassungen in 18 Ländern. Lilly ist derzeit der größte Produzent von Psychopharmaka und stellt Prozac (Fluoxetin), Dolophin (Methadon), Cymbalta (Duloxetin) und Zyprexa her.Der kommende Anstieg der Nachfrage ist im saisonalen Chart der Eli Lilly & Company Aktie deutlich zu sehen. Die Aktie tritt von Mitte Juni bis Ende Juli in eine starke saisonale Phase ein. Lassen Sie uns die Statistiken genauer betrachten.Beachten Sie, dass im Gegensatz zu einem Standard-Chart, der einfach Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum zeigt, ein saisonaler Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie (oder eines Index) im Laufe eines Kalenderjahres abbildet, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse zeigt den Zeitpunkt des Jahres, während die vertikale Achse das Niveau des saisonalen Musters (indexiert auf 100) zeigt.Ich habe die kommende starke saisonale Phase vom 13. Juni bis zum 29. Juli - berechnet über die vergangenen 10 Jahre - hervorgehoben. In dieser Zeitspanne von 32 Handelstagen stieg die Aktie von Ely Lilly im Schnitt um beachtliche 10,03 Prozent. Zudem zeigt die Häufigkeit mit der in dieser Phase positive Erträge erzielt wurden, dass dieses saisonale Muster konsistent und sehr zuverlässig ist. Das unten folgende Balkendiagramm zeigt die Erträge, die Ely Lilly im markierten Zeitraum vom 13. Juni bis zum 29. Juli in jedem einzelnen Jahr seit 2011 geliefert hat.Dieser bevorstehende positive Trend gilt auch für die gesamte Gesundheitsindustrie.Betrachtet man den CBOE S&P Healthcare Index und sein durchschnittliches monatliches Abschneiden über die vergangenen 10 Jahre, kann man sehen, dass im Juni und Juli positive Renditen erzielt wurden.Können wir sagen, dass die Zukunft rosig ist? Nun ja, für einige Unternehmen ist sie es mit Sicherheit.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben 2020 weltweit rund 264 Millionen Menschen an Depressionen gelitten. Um es in Zahlen auszudrücken: Mordor Intelligence berichtet, dass der globale Markt für Antidepressiva 2020 auf etwa 14.538 Millionen USD geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich einen Umsatz von 17.233 Millionen USD generieren wird, mit einer durchschnittlichen kumulativen Wachstumsrate von 2,68% über den Prognosehorizont.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax Betreten Sie die Welt der saisonalen Chancen. Um weitere Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial zu identifizieren, verwenden Sie am besten unseren Saisonalitäts-Screener. Der Screener ist ein integraler Bestandteil Ihres Seasonax-Abonnements und findet für Sie geeignete saisonale Muster für profitable Engagements ab einem bestimmten Datum. Entdecken Sie Aktien mit starken saisonalen Mustern, die fast jedes Kalenderjahr wiederkehren mit der Hilfe von Seasonax - das spart Ihnen Zeit und verschafft Ihnen einen dauerhaften Vorsprung!