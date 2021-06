Ethos Gold Corp. beginnt mit Bohrungen auf Perk-Rocky

Vancouver, 2. Juni 2021 - Ethos Gold Corp. (Ethos oder das Unternehmen) (TSXV: ECC; OTCQB: ETHOF; Frankfurt: 1ET) gibt den Beginn des ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Perk-Rocky (Perk-Rocky) 200 km westlich von Williams Lake in British Columbia bekannt.- Perk-Rocky (100 % Earn-In) ist ein großes Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel in British Columbia innerhalb eines großen Kupferlagerstätten-Trends, einschließlich Highland Valley (Teck), New Afton (New Gold Inc.), Yalakom (Barrick) und New Prosperity ( Taseko Mines Ltd. ).- Eines der wenigen verbliebenen straßenzugänglichen metallreichen magmatisch-hydrothermalen Systeme in British Columbia, das noch nie mittels Bohrungen überprüft wurde.- Das Projekt weist eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Mineralisierung auf einer Fläche von 8 km x 5 km mit Hinweisen auf mehrere Porphyrzentren auf dem Konzessionsgebiet auf.- Eine weitverbreitete teleskopische Niedrig- bis Hochtemperatur-Alteration deutet darauf hin, dass möglicherweise überprägte mineralisierte Systeme vorkommen. Ein in einem höheren Bereich erhaltenes Mineralisierungsmilieu, das durch lokal fortgeschrittene Vertonung und mehr als 50 Cu-Vorkommen an der Oberfläche unterstützt wird, legt nahe, dass die höchstgradigen Positionen innerhalb zonaler Porphyre erhalten sein können (Abbildung 1).- Das erste Bohrprogramm konzentriert sich mit 3-4 Bohrlöchern (Gesamtlänge von ca. 2.000 m) auf drei Ziele.Alex Heath, CFA., President und CEO, erklärte: Perk-Rocky ist eines der besten nicht abgebohrten Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele in BC. Unser technisches Team hat mehrere potenzielle Porphyrzentren identifiziert, die die anfänglichen Ziele dieser ersten Bohrkampagne sein werden. Wir sind begeistert, mit den Bohrungen zu beginnen und Perk-Rocky voranzubringen.Dr. Alan Wainwright, technischer Berater von Ethos, fügte hinzu: Porphyr-Lagerstätten treten häufig in Clustern auf, und wir haben die Gesteine mit robusten Feld- und Analysekampagnen bewertet, um die vorrangigen Zielgebiete zu ermitteln. Wir freuen uns auf die Bohrungen zur Überprüfung der Porphyr-Kupferzentren, die den ausgedehnten Alterations-Fußabdruck in Perk-Rocky verursachen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58728/Ethos_060221_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Kupfer/Gold in Gestein/Hangschutt und Zielgebieten auf dem Projekt Perk-Rocky.Ethos ist vollständig finanziert, um diese erste Bohrkampagne durchzuführen, die voraussichtlich aus drei bis vier Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von ca. 2.000 m bestehen wird. In diesem Bohrprogramm werden drei vorrangige Ziele (Abbildung 1) überprüft, die neben einer günstigen Aster-Bild-/SWIR-Analyse, Chlorit-Chemie, Lineament-Dichteanalyse und Alterations-/Gangkartierung auch übereinstimmende geochemische und geophysikalische Anomalien aufweisen.Ethos erwirbt eine 100%ige Beteiligung an Perk-Rocky, ein Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel im südlichen Zentral-British Columbia, das sich größtenteils in vulkanoklastischen Gesteinen der oberen Trias befindet, die dem Stikine Terrane zugeordnet werden. Im Jahr 2020 führte das Unternehmen ein Kartierungs- und Probenentnahmeprogramm durch, das ein großes, teleskopisches porphyrisches Cu-Au-Mineralisierungssystem auf einer Grundfläche von 8 km x 5 km bestätigte (Abbildung 1, Abbildung 2). Eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Mineralisierung fällt mit geophysikalischen Signaturen zusammen, die auf mehrere Porphyrzentren innerhalb eines riesigen Alterationshofs hinweisen. Weitere Analysen und eine gründliche Neuinterpretation der im Jahr 2019 von Ethos durchgeführten VTEM-Erkundung trugen zur Identifizierung robuster Bohrziele bei. Ferner deuten das Vorkommen reaktiver mafischer bis intermediärer Wirtsgesteine, Porphyrintrusionen, eine ausgedehnte Kupfermineralisierung an der Oberfläche mit intensiver Alteration und die lokale Entwicklung von Gängen des Stockwork-Typs darauf hin, dass ein großes, starkes Cu-Au-Porphyrsystem im Zentrum von Perk-Rocky vorkommen könnte.Das Engagement mit indigenen Nationen wurde fortgesetzt, das unmittelbar nach Abschluss des Optionsabkommens im Jahr 2019 begann.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58728/Ethos_060221_DEPRcom.002.pngAbbildung 2a: Blick nach Osten auf eine ausgedehnte Ton-Serizit-Alteration der oxidierten Wirtsgesteine in Perk-Rocky.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58728/Ethos_060221_DEPRcom.003.pngAbbildung 2b: Blick nach Norden über das Briton-Gebiet auf intensive Farbanomalien, die das Projektgebiet Perk-Rocky charakterisieren.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jo Price, P.Geo., M.Sc., VP Exploration von Ethos, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt.Ethos Gold, ein Unternehmen der Discovery Group, hat ein Portfolio von Projekten in Bezirksgröße in British Columbia, Ontario, Quebec und Neufundland mit großem Entdeckungspotenzial aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein solides technisches Team unter der Leitung von Dr. Rob Carpenter, ehemals CEO von Kaminak Gold Corp. , der das Kaminak-Team von der erstmaligen Börsennotierung im Jahr 2005 bis zur Akquisition und Entdeckung des mehrere Millionen Unzen umfassenden Goldprojekts Coffee leitete. Bei Ethos hat er ein erfahrenes technisches Beratungsteam mit langjähriger Erfolgsgeschichte bei Entdeckungen zusammengestellt. Dazu gehören Dr. Robert Brozdowski, P.Geo., Dan MacNeil, M.Sc., P.Geo., Dr. Alan Wainwright, P. Geo und Dr. Quinton Hennigh, ein Wirtschaftsgeologe mit 25 Jahren Explorationserfahrung, der zuvor bei Homestake Mining Company , Newcrest Mining und Newmont Mining Corp. tätig war. Ethos treibt seine neun Projekte in ganz Kanada unter der Leitung des Vice President of Exploration Jo Price, P.Geo., MBA, voran. Die Arbeitsprogramme werden in diesen Sommer mit speziellen Teams für jedes Projekt beginnen.Ethos arbeitet proaktiv mit Inhabern indigener Rechte zusammen und versucht, Beziehungen und Vereinbarungen zu entwickeln, die für beide Seiten von Vorteil sind. Die Community-Relations-Arbeiten des Unternehmens werden von Michelle Tanguay geleitet, die über 25 Jahre Erfahrung in dem Engagement von indigenen Gemeinden und Stakeholdern sowie in der Gestaltung und Verwaltung von Umweltprogrammen verfügt.Nach Abschluss der am 12. Mai 2021 angekündigten Privatplatzierung verfügt Ethos über ein Betriebskapital von ca. 12 Mio. CAD und ist gut finanziert, um seine Projekte voranzutreiben.gez. Alex HeathAlex Heath, CFA, President und CEOSuite 1430 - 800 West Pender StreetVancouver, BC V6C 2V6Zusätzliche Informationen über Ethos Gold Corp. oder diese Pressemeldung erhalten Sie auf unserer Website unter www.ethosgold.com oder über Alex Heath unter der Rufnummer 604-354-2491 oder per E-Mail an alexh@ethosgold.com.Ethos Gold Corp. ist ein stolzes Mitglied der Discovery Group. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.discoverygroup.ca.Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Projekte des Unternehmens und deren Zeitpläne, der Vorzüge der Projekte des Unternehmens, der Ziele, Pläne und Strategien des Unternehmens und anderer Projektgelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, zielt ab, potenziell, Ziel, Zielsetzung, Strategie, aussichtsreich und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, können, dürften oder sollten, bzw. sind solche Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Mit Ausnahme des durch die geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange vorgeschriebenen Umfangs übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, gehören das Unfallrisiko und andere Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationstätigkeiten; das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren trifft; oder die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche oder staatliche Freigaben zu erhalten, die zur Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen können. Der Leser wird dringend gebeten, die Berichte des Unternehmens zu lesen, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) der Canadian Securities Administrators unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind. Sie enthalten eine vollständigere Beschreibung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!