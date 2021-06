U.S. Mint relativiert ihre Aussage zur "globalen Silberknappheit"

Quelle: BullionStar, Twitter

Eine Aussage der U.S. Mint bezüglich einer "globalen" Silberknappheit sorgte in den letzten Tagen für Aufsehen. "Die weltweite Silberknappheit hat die Nachfrage nach vielen unserer Bullion- und Numismatikprodukte auf Rekordhöhen getrieben," hieß es Ende Mai. Dies berichtet unter anderem coinnews.net Gestern hat die Prägestätte eine Erklärung veröffentlicht, in welcher die Äußerung relativiert wird: "In einer am Freitag, den 28. Mai, veröffentlichten Mitteilung haben wir auf eine weltweite Silberknappheit hingewiesen. Genauer formuliert, die Silberknappheit, die die United States Mint erlebt, bezieht sich nur auf die Versorgung der Lieferanten der U.S. Mint mit Silberrohlingen."Jeff Christian von der CPM Group reagierte in einem Video gestern ebenfalls auf die Äußerungen der Prägestätte und bekräftigte ein weiteres Mal, dass die Silberlagerbestände der Comex auf Rekordniveau verbleiben.© Redaktion GoldSeiten.de