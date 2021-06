Gwen Preston: Was beeinflusst den Goldpreis und wie sind die Aussichten?

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach jüngst mit Gwen Preston von Resource Maven über die jüngsten und die zu erwartenden Entwicklungen der Goldpreise.Die Rohstoffexpertin erklärt, dass Sie dem gelben Metall gegenüber sehr optimistisch gestimmt ist. Kurzfristig könnte es zwar zu einer gewissen Konsolidierung kommen, doch im Herbst dürfte ein deutlicher Sprung nach oben folgen. Sie erwarte in den kommenden Jahren auf jeden Fall Preise über 2.000 USD. Neben dem Zinsumfeld sei der allgemeine Bullenmarkt für Rohstoffe eine große Unterstützung.In Bezug auf Goldaktien weist Preston darauf hin, dass diese im Verhältnis zum Goldpreis nach wie vor historisch günstig seien, was ein beträchtliches Potenzial für Gewinne bedeute. "Wenn wir uns bloß die Vergangenheit anschauen und wie Goldminenaktien derzeit im Verhältnis zum Goldpreis bewertet sind, gibt es viel Potenzial", so Preston. "Es stehen den Goldminenunternehmen Anstiege um ein Vielfaches bevor, nur um die historischen Verhältnisse für ihre Bewertungen im Vergleich zum Goldpreis aufzuholen, ganz zu schweigen davon, wenn der Goldpreis weiter steigen sollte."Angesichts der vielen Möglichkeiten vom Goldmarkt zu profitieren, sollte jeder Anleger seinen Investmentstil herauszufinden um festzustellen, welche Bereiche des Marktes für ihn am interessantesten sind. "Ich betone wirklich, dass es eine riesige Menge an Möglichkeiten in diesem Markt über das gesamte Risikospektrum gibt", sagte sie. "Man kann auch mit den risikoärmeren Unternehmen sehr gut abschneiden."© Redaktion GoldSeiten.de