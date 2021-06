Asante Gold Corp. ernennt erfahrene Industrieberater

Vancouver, 3. Juni 2021 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE / FRANKFURT: 1A9 / USOTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt die Berufung von zwei international renommierten Mineralberatern in unsere Minenentwicklungs- und Explorationsteams bekannt.Herr Dave Anthony wurde als Senior Project Development Consultant (leitender Projektentwicklungsberater) in den Board of Directors berufen. Herr Anthony verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Mineralverarbeitung, die er hauptsächlich auf der Geschäftsleitungs- und Führungsebene in den Bereichen Planung, Genehmigung, Bau und Betrieb von Goldaufbereitungsanlagen gesammelt hat. Er hat Tagebau- und Untertage-Minenbetriebsanlagen mit Investitionen von 100 Mio. Dollar bis 3,6 Mrd. Dollar und einer Gesamtmaterialbewegung von 40 Mio. Tonnen pro Jahr entworfen, geliefert und betrieben. Herr Anthony ist ein ehemaliger COO von African Barrick Gold und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, einschließlich der Entwicklung und des Betriebs von Barricks Minen Bulyanhulu, Tulawaka und Buzwagi in Tansania, sowie der ehemalige COO von Cardinal Resources, wo er für die Entwicklung des Minenprojekts Namdini in Ghana verantwortlich war. Herr Anthony hat auch ausgiebig in Kanada, Ecuador und Brasilien gearbeitet. Er gilt als einfallsreicher Teamleiter mit einer Erfolgsbilanz bei der termin- und budgetgerechten Bereitstellung hochwertiger Anlagen mit vorbildlicher Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.Das Unternehmen begrüßt außerdem Paul Abbott als Senior Geological Consultant (leitender geologischer Berater). Herr Abbott hat einen MSc. in Geologie mit 50 Jahren internationaler Explorations- und Bergbauerfahrung, davon 30 Jahre in Westafrika, hauptsächlich in Ghana. Herrn Abbott werden zahlreiche Goldentdeckungen zugeschrieben, zuletzt die 7,0 Mio. Unzen umfassende Goldlagerstätte Namdini, die von Cardinal Resources im Norden Ghanas erschlossen wird. Er hat intensiv in Kubi und an der Abgrenzung der 4,5 Mio. Unzen umfassenden Lagerstätte Obotan für PMI Gold Corporation (jetzt Galiano Gold - Goldfields Nkran Mine) in Ghanas Asankrangwa-Goldgürtel gearbeitet. Diese Erfahrung ist der Schlüssel zur weiteren Exploration der Konzessionen des Goldprojekts Keyhole des Unternehmens, die sich neben und südwestlich des Grundbesitzes von Galiano Gold befinden.Douglas MacQuarrie, CEO, sagt: Menschen sind der Schlüssel zur Erschließung von Werten, und wir begrüßen diese international renommierten Experten in unserem Team, um die Entwicklung von Kubi in Richtung Produktion voranzutreiben und das Entdeckungspotenzial auf unseren anderen Explorationsprojekten zu steigern.Asante hat Pläne bekannt gegeben, seine Aktien an der Ghana Stock Exchange mitzulisten, und bemüht sich um eine Finanzierung, um sein Goldbergbauprojekt Kubi bis zur Produktion zu entwickeln. Asante untersucht auch seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.Douglas R. MacQuarriePresident & CEODouglas MacQuarrie, President & CEOTel: +1 604-558-1134E-Mail: douglas@asantegold.comValentina Gvozdeva, UnternehmensentwicklungE-Mail: valentina@asantegold.comDoreen Kent, Informationsstelle für AktionäreTel: +1 604-948-9450E-Mail: d.kent@eastlink.caKirsti Mattson, Medien- und Pressestelle, E-Mail: kirsti.mattson@gmail.comDIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!