Der Wettlauf um Kupfer, das Metall der Zukunft

Die Internationale Energieagentur (IEA) wurde 1974 als Reaktion auf die Ölembargos des Vorjahres gegründet, die den weltweiten Ölpreis um 300% von 3 Dollar pro Barrel auf 12 Dollar pro Barrel ansteigen ließen. Von Anfang an bestand die Aufgabe der IEA darin, die Mitgliedsländer bei größeren Unterbrechungen der Ölversorgung zu unterstützen.Im Laufe der Jahre hat sich der Aufgabenbereich der Gruppe erweitert und umfasst nun mehr als nur die Sicherheit der Ölversorgung. In ihrem jüngsten Bericht schlägt die IEA die Alarmglocke für die weltweite Versorgung mit wichtigen Mineralien - insbesondere Kupfer. "Die heutigen Versorgungs- und Investitionspläne für viele kritische Mineralien reichen bei weitem nicht aus, um den beschleunigten Einsatz von Solarzellen, Windturbinen und Elektrofahrzeugen zu unterstützen", schreibt IEA-Exekutivdirektor Faith Birol.Viele dieser Mineralien werden von einer sehr kleinen Anzahl von Unternehmen in einer kleinen Anzahl von Gerichtsbarkeiten produziert. Nehmen Sie die Metalle der Seltenen Erden, die in allem von Halbleitern bis hin zu Smartphone-Batterien verwendet werden. China kontrolliert zwischen 80% und 95% des Weltmarktes, je nach Mineral.Oder schauen Sie sich Kupfer an. Chile und Peru sind zusammen für 40% der weltweiten Produktion verantwortlich. Es wird angenommen, dass die größte Kupfermine der Welt, Chiles Escondida, den Höhepunkt der Produktion erreicht hat. Inzwischen hat die chilenische Regierung gedroht, die Mine, die zu 57,5% BHP gehört, wegen ihres Wasserverbrauchs zu schließen. Oh, und habe ich erwähnt, dass es einen Streik bei Escondida gibt? Dies sind nur die kurzfristigen Risiken für die globale Versorgung. Langfristig betrachtet, nehmen die Risiken zu und könnten noch gravierender sein.Ähnlich wie bei Gold werden immer weniger große Kupfervorkommen entdeckt, und die Zeit zwischen Entdeckung und Produktion hat sich im Laufe der Jahre mit steigenden Kosten verlängert. Kevin Murphy von S&P Global bezeichnete das letzte Jahrzehnt in Bezug auf neue Entdeckungen als "düster". Von den 224 Kupferlagerstätten, die zwischen 1990 und 2019 entdeckt wurden, wurden nur 16 in den letzten 10 Jahren gefunden. Obwohl die Erdoberfläche immer noch eine Fülle des roten Metalls aufweist, sind die meisten neuen Vorkommen von geringem Gehalt.Dies könnte in Zukunft ein Problem darstellen. Wie ich schon früher geschrieben habe, wird sich die Einführung von Elektrofahrzeugen und Batteriespeichertechnologien - die beide stark auf Kupfer angewiesen sind - in den kommenden Jahrzehnten rapide beschleunigen. Letztes Jahr wurden etwa 3 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft. Bis 2040 könnten es bis zu 70 Millionen sein.Laut der IEA wird Kupfer das am häufigsten verwendete Metall in Technologien für erneuerbare Energien bleiben. Im Vergleich zu Aluminium, Nickel und Zink wird seine Bedeutung für die meisten neuen energiebezogenen Projekte als hoch eingestuft. Das liegt vor allem daran, dass seine elektrische Leitfähigkeit die zweitbeste nach Silber und 60% höher als bei Aluminium ist. Goldman Sachs prognostiziert, dass die Kupfernachfrage bis 2030 um fast 600% auf 5,4 Millionen Tonnen steigen wird.Obwohl große Kupferfunde immer seltener werden, gibt es bemerkenswerte Ausnahmen. Die IEA erwähnt die peruanische Quellaveco, die sich mehrheitlich im Besitz von Anglo American befindet, und Ivanhoes Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo (DRC). Ich habe schon mehrmals über das sich entwickelnde Kakula-Projekt geschrieben. Letzte Woche gab Ivanhoe bekannt, dass die Produktion von Kupferkonzentrat auf der Weltklasse-Entdeckung offiziell begonnen hat, einige Monate früher als geplant."Die Entdeckung und Lieferung eines Kupfervorkommens dieser Größenordnung, dieses Gehalts und dieser herausragenden ESG-Eigenschaften, vor dem Zeitplan und innerhalb des Budgets, ist einzigartig im Kupferbergbau", kommentierte Ivanhoe-Gründer und Co-Vorsitzender Robert Friedland, der hinzufügte, dass Kakula erst vor fünf Jahren entdeckt wurde. Dies stellt "einen bemerkenswerten Fortschritt nach den eiszeitlichen Standards der Bergbauindustrie dar, vom ersten Bohrloch bis zu einem neuen großen Bergbaubetrieb."Kakula, so Robert, ist nun auf dem Weg, der zweitgrößte Kupferbergbaukomplex der Welt zu werden, vielleicht sogar der größte. Außerdem wird das Projekt als die höchstgradige große Kupfermine der Welt geschätzt. Darüber hinaus verspricht Ivanhoe, dass Kakula netto keine Treibhausgase erzeugen wird, was das Unternehmen zu einem attraktiven ESG-Unternehmen macht.Letzte Woche gaben Analysten bei CIBC an, dass sie ihre Jahresendprognose für den Kupferpreis auf 5,25 Dollar je Pfund korrigiert hätten, so Kitco. Die Schätzungen liegen nun 22% und 32% über den Konsensschätzungen für 2021 und 2022. Die unterstützenden Faktoren umfassen "positive Wirtschaftsdaten, USD-Schwäche, anhaltende Nachfrage aus China und weiterhin angespannte Bestandsniveaus weltweit", schrieb CIBC. Sollte das der Wahrheit entsprechen, sollte dies in Zukunft unterstützend für Kupferunternehmen wie Ivanhoe sein.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 01. Juni 2021 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.