Internationale Reserven Ägyptens steigen im Mai

Die Central Bank of Egypt gab am gestrigen Donnerstag bekannt, dass die internationalen Reserven des Landes im Mai um 125 Mio. $ angestiegen sind und einen neuen Wert von 40,468 Mrd. $ erreicht haben. Dies berichtet Daily News Egypt Ägyptens internationale Reserven setzen sich aus Fremdwährungen (FX), Gold, Sonderziehungsrechten (SZR) und Nettokrediten des Internationalen Währungsfonds zusammen.Laut der Notenbank erhöhten sich die Goldreserven im Mai um rund 281 Mio. $ auf 4,409 Mrd. $, verglichen mit 4,128 Mrd. $ im April.Die Zentralbank hatte in der Vergangenheit geäußert, ihre internationalen Reserven ausbauen zu wollen, um sich besser gegen externe Schocks abzusichern.© Redaktion GoldSeiten.de