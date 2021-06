Defla XXS - Wahrheit setzt sich nicht durch, trübt aber den Irrtum

Der Hyperdeflationscharakter hat aufgehört und mündete in eine ebenso leichte - XXS ist ja die kleinste Größe-Deflation. Was ist geschehen?Die von mir bezeichneten “Wirtschaftsüberhitzungsbefürchtungsverrückten“ wurden von der Realität eingeholt: Die US Non-farm private Payrolls kamen mit 492K vs. 650K Erwartung herein. Die Wochenarbeitszeit blieb mit 34,9 Stunden konstant und stieg nicht, die Überstundenlawine - es gibt sie nicht. Der Druck der Arbeitskosten auf die "Inflation" nach oben - klarerweise dann auch nicht real ...Noch hat sich keine richtige Bewertung der Situation durchgesetzt, immerhin aber werden die falschen Theorien durch Daten zersetzt. Und damit beherrschen die Irrenden den Markt nicht mehr mit ihrer Angst vor der Inflation und der diese mit restriktiv werden müssender Geldpolizik bekämpfen müssenden FED-Paranoia.Die Durchblickenden beherrschen den Markt ebensowenig. Das Ergebnis ist wildes Chaos und Kursdrehungen im Niemandsland und nirgendwohin:EUR USDGoldAktienund so immobil war der BitCooin auch noch seltenWarum ent-hyperdeflationiert die neue Datenlage? Sie beruhigt die "US-Dollar aus dem Land Schaffer" = Anleihenabverkäufer. Damit stürzen die Kurse für Staatsanleihen nicht mehr. Dadurch wieder steigen die Anleihenrenditen nicht mehr. Damit steigen mitten in einer Mangelteuerung nicht die langfristigen Zinsen noch weiter.Auf den Märkten ist aber damit kein Trend vorhanden und Überraschungen sind möglich.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.