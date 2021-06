Kitco-Umfrage: Gold im "Sweetspot"

Die Stimmung bleibt stabil bullisch am Goldmarkt, während das gelbe Edelmetall seinen Sweetspot an den Finanzmärkten findet, berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage. Wirtschaftsdaten sollen jedoch den Inflationsdruck noch höher drücken.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 11 (69%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Zwei (13%) Analysten blieben bearisch eingestellt, während drei (19%) Befragte Seitwärtsentwicklungen erwarten.Außerdem gaben auch 1.023 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 552 (54%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 301 (29%) erwarten einen Preisrückgang, während 170 (17%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de