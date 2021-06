Münzen oder Barren?  Wozu rät der Experte

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yaxley, dem Geschäftsführer von Strategic Wealth Preservation, einem auf den Kaimaninseln ansässigen Edelmetallhändler und Anbieter von Edelmetalllagerung.Der Experte gibt in dem Gespräch wichtige Tipps und Hinweise zum Kauf von Edelmetallen. Man sollte demnach auf den Hersteller achten und Produkte wählen, die international anerkannt sind, um sie ggf. zu guten Konditionen weltweit wieder verkaufen zu können.In Bezug auf Barren vs. Münzen erklärt Yaxley, dass die Aufgelder bei Barren in der Regel niedriger ausfallen als bei Münzen. Zudem weisen Produkte mit einem höheren Gewicht üblicherweise ein im Verhältnis geringeres Aufgeld auf als Produkte mit einem niedrigeren Gewicht. Daher böten sich bei ausschließlichem Investmentinteresse und der Suche nach geringen Prämien große Barren an. Die Aussage, Münzen ließen sich leichter wieder verkaufen, könne der Experte nicht bestätigen.Aktuell seien die Aufgelder absurd hoch und er rate nicht unbedingt dazu, diese zu zahlen. Zudem empfehle er in jedem ausgeglichenen Portfolio Gold, Silber und Platingruppenmetalle zu halten.Yaxley nennt abschließend drei goldene Regeln für Edelmetallinvestments:1. Suchen Sie nach seriösen Herstellern und Händlern2. Gold hat niedrigere Aufgelder als Silber (allerdings zeige Silber zu bestimmten Zeiten eine Outperformance gegenüber Gold)3. Barren senken die zu zahlenden Aufgelder – je größer, desto besser© Redaktion GoldSeiten.de