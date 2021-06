Goldaktiengewinne legen zu

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen erfreuen sich wachsender Kursgewinne, wobei ihr junger Aufwärtstrend per Saldo weiter anhält. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse für das erste Quartal zeigten starke Fundamentaldaten, die höhere Aktienkurse voll rechtfertigen. Die Goldaktien haben aus technischer Sicht wichtige Ausbrüche nach oben vollzogen und werden bald ein wichtiges Kaufsignal auslösen. Dennoch bleibt die Stimmung apathisch, wenn nicht gar skeptisch, so dass der Löwenanteil der Kapitalzuflüsse noch aussteht.Dieser kleine konträre Goldaktiensektor befindet sich in einer wichtigen Übergangszone. Er hat in den letzten Monaten stark zugelegt, ist aber noch nicht weit genug gestiegen, um auf dem Radar der meisten Händler zu erscheinen. Das ist der Wendepunkt, an dem sich die Käufe von Goldaktien selbst nähren, wenn höhere Preise mehr Kapital anziehen und sich zu einem positiven Kreislauf zusammenschließen. Dann werden die Aufwärtsbewegungen bei Goldaktien enorm sein, da Aufregung und Gier wieder auf hohe Niveaus steigen.Das führende Goldaktien-Benchmark- und Handelsvehikel bleibt der GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF. Von Anfang August bis Anfang März befand er sich in einer seltenen ausgedehnten Korrektur mit Gold, das der dominierende Haupttreiber der Goldaktien ist, da ihre Gewinne das Vermögen des Unternehmens hebeln. Aber seit dem Rückfall auf 30,90 Dollar am 1. März hat sich der GDX in 2,5 Monaten um beachtliche 28,4% erholt und erreichte Mitte Mai wieder 39,68 Dollar.Obwohl dieser Aufwärtstrend für clevere konträre Händler, die zu einem Zeitpunkt gekauft haben - als Goldaktien rund um den Tiefpunkt der Korrektur in Ungnade gefallen waren - bereits recht profitabel ist, ist er noch klein und jung. Dieser säkulare Goldaktien-Bullenmarkt, der im Januar 2016 begann, hat bereits vier frühere Aufschwünge erlebt. Sie brachten im Durchschnitt massive 99,2% GDX-Gewinne über jeweils 7,6 Monate! Beinahe-Verdoppelungen in einzelnen Bullenmarkt-Aufschwüngen sind eigentlich an der Tagesordnung.Der vorherige säkulare Goldaktien-Bullenmarkt hatte buchstäblich ein Dutzend Aufwärtsbewegungen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 87,5% in 7,8 Monaten! Das ist der Grund, warum sich Händler mit diesem volatilen Contrarian-Sektor abfinden. Wenn Goldaktien laufen, neigen sie dazu, das Vermögen schnell zu vermehren. Und dieser aktuelle junge Aufwärtstrend hat noch einen langen Weg vor sich, bevor er sein großes Aufwärtspotenzial ausschöpft. Angesichts der tief überverkauften Bedingungen Anfang März ist eine weitere Verdopplung sehr wahrscheinlich.Die starken Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen sprechen sicherlich für noch viel höhere Aktienkurse. Ich habe den vergangenen Monat damit verbracht, die Betriebs- und Finanzergebnisse des ersten Quartals 21 von vielen Dutzend Goldaktien durchzugehen und zu analysieren. Die großen Goldbergbauunternehmen des GDX meldeten steigende buchhalterische Gewinne, da ihre Gewinnmargen bei einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.793 Dollar im Vergleich zu nur 1.067 Dollar durchschnittlichen All-in Sustaining Costs für den Abbau dieses Metalls enorm waren.Diese Gewinnprognose implizierte eine saftige Sektorrentabilität von 726 Dollar je Unze, die vierthöchste, die jemals von den GDX-Top-25 Goldbergbauunternehmen erzielt wurde. Wie in einem umfassenden Essay zu all dem vor ein paar Wochen erläutert, war dies das siebte Quartal in Folge mit schnell wachsenden Gewinnen. Gemessen daran stiegen die Gewinne der großen Goldbergbauunternehmen im Jahresvergleich um 53,5%, 57,8%, 39,0%, 66,2%, 49,7%, 50,3% und 25,3% in dieser fantastischen Serie!Dies führte im Allgemeinen dazu, dass die klassischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Zwölfmonatssicht stark unterbewertet waren. Viele große Goldaktien wiesen Mitte Mai, als die jüngste Gewinnsaison für Q1'21 zu Ende ging, Kurs-Gewinn-Verhältnisse im Zehner- oder sogar einstelligen Bereich auf! Die hervorragenden Fundamentaldaten der Goldbergbauunternehmen rechtfertigen also sicherlich weitaus höhere Aktienkurse. Aber die meisten Händler sind sich dessen noch nicht bewusst, da sie den Goldaktien einfach keine Aufmerksamkeit schenken.Dieser Punkt der Erkenntnis wird wahrscheinlich eher früher als später kommen, da technische Daten die Stimmung bestimmen. Dieser junge Goldaktien-Aufwärtstrend sieht zunehmend beeindruckend aus, da er per Saldo stark ansteigt und eine schöne Serie von höheren Tiefs und höheren Hochs ausbildet. Die großen Goldaktien per GDX haben bereits mehrere wichtige Ausbrüche erreicht und stehen kurz davor, ein superwichtiges Kaufsignal auszulösen. Das wird einige Begeisterung auslösen.Die bisherigen 28,4% Zuwachs von GDX über 2,5 Monate sind nicht zu verachten. Und das sind nur die schwerfälligen großen Goldaktien, die den kleineren Mid-Tier- und Junior-Goldbergbauunternehmen fundamental unterlegen sind. Wir haben aggressiv in die besten Goldaktien investiert, die sich an der Talsohle Anfang März befanden und die Handelsbücher in unseren Newslettern gefüllt. In dieser Woche betrugen die nicht realisierten Gewinne dieser Trades bis zu +68,5%!