Öl-Brent scheint mehr zu wollen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Rohöl der Sorte Brent attackierte bereits im März die 70,00 USD-Marke. In dieser/ersten Attacke erfolgte die prompte Abweisung und doch nutzte das schwarze Gold der Weltwirtschaft diesen Rücksetzer zum Schwungholen. Denn die vergangenen zwei Handelsmonate konnten die Rücksetzer wieder ausgeglichen werden. Der aktuelle Handelsmonat strotzt mit Notierungen über dieser runden Marke durch Stärke und so könnte bei einem Verweilen darüber, das Hoch vom Oktober 2018 bei 85,62 USD im weiteren Verlauf anvisiert werden.Notierungen unterhalb von 65,00 USD sollten, gerade auf Wochen- und Monatsschlussstand, zwingend verhindert werden. Da unterhalb dessen durchaus nochmals ein Lauf in Richtung 60,00 USD erfolgen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.