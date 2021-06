WGC - Goldbestände der ETF weltweit im Mai 2021

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zu den physischen Goldbeständen der weltweiten ETF. Diesen Daten zufolge wurden deren Bestände im Mai 2021 um 61,3 Tonnen ausgebaut. Damit belaufen sich die Gesamtbestände nunmehr auf 3.628 Tonnen im Wert von 221,9 Mrd. USD.Die in Nordamerika gelisteten Fonds verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 34,5 Tonnen im Wert von 2,1 Mrd. USD. Die Bestände der europäischen Fonds stiegen um 31,2 Tonnen im Wert von 1,6 Mrd. USD. Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten indes Nettoabflüsse in Höhe von 3,3 Tonnen im Wert von 210 Mio. USD. Die Fonds andere Regionen verzeichneten Abflüsse von 1,0 Tonnen (69 Mio. USD).© Redaktion GoldSeiten.de