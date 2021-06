Edelmetallinvestment: Fokussiert & Long bleiben

Der erste Investment-Newsletter, den ich je gelesen habe, wurde mir 1979 von einem unserer Brokerage-Kunden zugeschickt und hieß "Dow Theory Letters", geschrieben von dem Mann, der mich zu dem inspiriert hat, was ich heute tue, dem legendären und verstorbenen Richard Russell.Ungeachtet einiger unglaublicher Markteinschätzungen, wie z. B. dem Höhepunkt des Großen Bullenmarktes 1966 und dem Ende des Bärenmarktes 1973-1974 innerhalb weniger Tage, war es seine Erzählkunst, die mich fesselte. Als Bombenschütze während des Zweiten Weltkriegs erzählte er von den Schrecken, als er mit Wachs in jedem Ohr durch Flakfeuer ritt, während er versuchte, Ziele im Sichtfenster des Bombers zu identifizieren, und obwohl ich mich nach seiner weisen Marktberatung sehnte, waren es die Geschichten, die mich bis zu seinem Tod im Jahr 2015 zu einem pflichtbewussten Abonnenten machten.Russell hatte sehr viele Freunde und Kollegen in der Investmentbranche und lobte sie oft für besonders wichtige Marktaufrufe oder sogar beiläufige Beobachtungen oder Meinungen, aber eine Sache, die ich nie beobachtet habe, war ein Richard Russell Spott oder sogar milde Kritik an seinen Konkurrenten.Er trug die Ehre als Abzeichen in die Schlacht, und das war einer der Gründe, warum das letzte große Testimonial-Dinner für ihn ein paar Jahre vor seinem Ableben eine "standing room only"-Affäre war. Es gab keinen Investment-Newsletter, der sich auch nur annähernd mit den "Dow Theory Letters" und der Weisheit, die er dem unbedarften Anleger vermittelte, und der Bescheidenheit, mit der er diese vermittelte, vergleichen lässt.Eine weitere Newsletter-Persönlichkeit, die bis heute ein Freund geblieben ist, ist Robert (Bob) Bishop, der ehemalige Herausgeber des Gold Mining Stock Report von 1983 bis 2007. Ich habe Bobs schriftstellerische Fähigkeiten immer bewundert, und er hatte ein unheimliches Talent, die wirklich großen Explorationsgeschichten aufzuspüren. In der Tat war sein voluminöser enzyklopädischer Bericht von 1991 mit dem Titel "Diamonds in North America" das beste Stück Aufklärungsdaten, das ich je gelesen habe und das auch heute noch Bestand hat.Es gab kaum einen Schreiber auf dem Planeten, der eine Ahnung davon hatte, was im Sommer 1991 vor sich ging, und was die Investoren verstehen müssen, ist, dass Bobs Bericht einen 200-Millionen-CAD-Anlageansturm weit oben in der gefrorenen Tundra auslöste, gefolgt von massiven Finanzierungen für die Junior-Diamantenexplorer. Während der Erfolg von Dia Met Minerals bei seinem Aufstieg von den Pennies auf über 80 USD/Aktie dazu beitrug, neue Abonnenten zu gewinnen, verdiente Bob Tantiemen von den Promotern, Fondsmanagern und Investmentbankern, die Millionen von Dollar an Gebühren und Kapitalgewinnen einsteckten.Wenn Sie nun dachten, dass sein Streifzug durch Diamonds-101 als Crash-Kurs ein einmaliger, von den beiden Göttinnen des Junior-Bergbaus (Mutter Natur und Lady Luck) verliehener Segen war, dann war es nur ein paar Jahre später, 1993, wiederholte Bob die Leistung, indem er der erste Autor war, der über eine mögliche Nickelentdeckung im Nordosten Labradors berichtete, und zwar durch eine Robert Friedland Firma namens "Diamondfields Resources", die sich tatsächlich als ein noch größerer Gewinn als Dia Met herausstellte (Pennies bis 170 USD/Aktie vor der Aufteilung).Ich erinnere mich an ein Mittagessen mit Bob in Toronto um 2007, in den frühen Tagen nach seinem Ausscheiden aus dem Geschäft, und ich schwärmte immer wieder von der statistischen Unwahrscheinlichkeit, nicht nur eine, sondern zwei große Weltklasse-Entdeckungen in einer Karriere gemacht zu haben, ganz zu schweigen von dem Zeitrahmen von einem halben Jahrzehnt. Der stets bescheidene Bishop warf ein und korrigierte mich, indem er sagte: "Sie haben Arequipa vergessen" - verkauft an Barrick Gold Corp. für 1,1 Milliarden CAD im Jahr 1996 - eine weitere Empfehlung des Gold Mining Stock Reports, die seinen Abonnenten ein Vermögen bescherte.Während die Jahre ins Land gingen und vervielfältigte Newsletter, die per Post eintrafen, durch surrende Faxgeräte in den frühen Morgenstunden ersetzt wurden, ermöglichte die Ankunft des Internetzeitalters einen besseren Zugang zu Investitionsinformationen, sowohl in Bezug auf reduzierte Kosten als auch auf erhöhte Verfügbarkeit. Heute, im Jahr 2021, ist es der Makrokosmos von Internetzugang und proaktivem Social Media Marketing, der die Landschaft für die Newsletter-Community verändert hat.Mit der Zoom-Technologie versucht nun jeder mit einem netten Lächeln und der Gabe des Redens, uns dazu zu bringen, den "Gefällt mir"-Button zu drücken, damit sie von den Werbekunden bezahlt werden können.